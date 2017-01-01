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Milletvekili Bozkurt'un annesinin hastaneden zorla taburcu edildiği iddiası

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:41
Milletvekili Bozkurt'un annesinin hastaneden zorla taburcu edildiği iddiası

KONYA (AA) - Medline Hastanesi Genel Müdürü Dr. Esat Mehmet Arslan, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un annesinin hastaneden zorla taburcu edildiği iddiasına ilişkin, "Hüsnü beyin kendi sosyal medya sayfasında açıklaması var. Hastasını taburcu etmek istediler. Biz de bugün taburcu ettik. Hastasını İstanbul'a götürmek istedi. Bizden ambulans da talep ettiler. Ambulansımızı da verdik. Hastayı, İstanbul'daki bir tıp merkezine nakilettik." dedi.

Arslan, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, 2009 yılından bu yana Konya'da hizmet verdiklerini dile getirdi.

2016 yılının ağustos ayında hastaneyi devraldıklarında, Hüsnü Bozkurt'un 88 yaşındaki annesi Fahire Bozkurt'un alzaymır ve KOAH nedeniyle hastanede yattığını belirten Arslan, "Fahire hanım hiçbir zaman ağır bir hastalığa düçar olmamıştır. Hüsnü beyin kendi sosyal medya sayfasında açıklaması var. Taburcularını istediler. Biz de bugün taburcu ettik. Hastasını İstanbul'a götürmek istedi. Bizden ambulans da talep ettiler. Ambulansımızı da verdik. Hastayı, İstanbul'daki bir tıp merkezine naklettik." diye konuştu.

- "Taburcu etmemizle alakalı bir şekilde baskı olmadı"

Bir basın mensubunun "Hüsnü Bozkurt'un annesini taburcu etmenizle ilgili herhangi bir baskı oldu mu?" sorusu üzerine Arslan, şunları kaydetti:

"Hastanemize kamudan ya da kamuoyundan taburcu etmemizle alakalı bir baskı olmadı. Biz burada etik kurallar içerisinde sağlık hizmeti sunan bir hastaneyiz. Belli dönemlerde akut enfeksiyonları tedavi edildiğinde her zaman taburcu olabileceğini iletmişizdir ama genellikle burada kalmıştır. O dönemde hasta buradan alınmamıştır. Bugün almak istemişlerdir. Önceden niye almadılar, şimdi niye aldılar? Bu bizden kaynaklanan bir şey değil."

Konya İl Sağlık Müdürü Hasan Küçükkendirci de CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'un annesi Fahire Bozkurt'un 2,5 yıldır tedavi edildiği özel bir hastaneden taburcu edilmesiyle ilgili sosyal medyada bazı olumsuz bilgilerin yer aldığını anımsattı.

Bu bilgilerin değerlendirildiğini, idare ve başhekimlik tarafından istişareler edildiğini belirten Küçükkendirci, şöyle konuştu:

"Biz tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlara değil, dünya vatandaşı olanlara, bütün herkese herhangi bir şekilde ayrım yapılmaksınız hizmet veriyoruz ve hizmet vermekle mükellefiz. Bu bağlamda sayın vekilimizin annesini 2,5 yıldır tedavi olduğu hastaneden kendi isteğiyle taburcu etmesi ve çoklu organ yetmezliği ifadesiyle de tam teşekküllü hastaneden tıp merkezine sevk etmesi de aslında düşündürücüdür."

- "Bozkurt bizimle irtibata geçmemiştir"

İstanbul'daki tıp merkezinin de Sağlık Bakanlığı kontrolü altında olan bir tıp merkezi olduğunu anlatan Küçükkendirci, şöyle devam etti:

"Sayın vekilimiz bizimle irtibata geçmiş olsaydı 2,5 yıldır tedavisi devam eden annesi, Sağlık Bakanlığımız bünyesinde Konya'da kurmuş olduğumuz başta evde sağlık hizmetleri olmak üzere bu tür hastalarımızın tedavi edildiği palyatif bakım merkezlerinde tedavi altına alınabilirdi. Fakat herhangi bir şekilde bizimle irtibata geçmemiştir. Bu bağlamda gerek Konya'daki gerekse İstanbul'daki hastenelerimiz tüm vatandaşlarımıza açıktır. Sağlık ekiplerimizin ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık camiamızın, kamu, özel ve tıp fakültesi ayrımı yapmadan herhangi bir şekilde, herhangi bir hastayı kapı önüne koyma veya 'tedavisi bitmiştir artık buradan alın' tarzında bir uygulaması söz konusu değildir."

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