Gaziantep'te sahte zeytinyağı operasyonu

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GAZİANTEP (AA) - İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri, iki işyerinde 725 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirdi.

İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hacıaliöztürk Mahallesi'nde sahte zeytinyağı piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine iki ayrı işyerine polis destekli operasyon düzenledi.

Ekipler, Suriye uyruklu Samir Abid ile Abdulgani Şeyh Dibs'in işlettiği iş yerlerinde plastik bidonlar ve birer kiloluk şişeler içerisinde içeriği belirsiz 725 kilogram sahte zeytinyağı ele geçirdi.

Aynı iş yerinde polis ekiplerinin yapmış olduğu aramada ise tezgahın altına gizlenmiş vaziyette bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Mideoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerini çalışmalarından dolayı kutlayarak, içerisine "aroma" katılan ve zeytin yağına benzemeyen, halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyecek maddeyi zabıta ekiplerinin çalışmasıyla ele geçirdiklerini söyledi.

Mideoğlu, bu tür ürünlerin satışına izin vermeyeceklerini belirterek, denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceğini ve yakalanan ürünlerin imha edileceğini kaydetti.