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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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MİT tırlarını durduran savcı için ağırlaştırılmış hapis talebi

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:45

ANTALYA (AA) - MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan eski cumhuriyet savcısı Özcan Şişman hakkında Antalya'da hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Şişman hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlamalarıyla Antalya Başsavcı Vekili Sinan Tür tarafından hazırlanan iddianame, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanığın Mersin 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Temmuz 2016 tarihli kararıyla tutuklandığı belirtilen iddianamede, Antalya Emniyet Müdürlüğünün 7 Şubat tarihli yazısına göre Şişman'ın FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u telefonu üzerinden ilk olarak 15 Ağustos 2014'te kullandığının tespit edildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ByLock içeriklerini çözümleme çalışmalarının halen devam ettiği ve bu konuda düzenlenecek raporun daha sonra dava dosyasına sunulacağı kaydedildi.

İddianamede, sanığın kullandığı telefon üzerinde "HTS" analiz çalışmalarının yapılarak örgütün üst kademesinde olan kişilerle irtibatının olup olmadığının tespiti amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna, sosyal medya hesapları üzerinden örgüt ile ilgili paylaşımlarda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla da Antalya Emniyet Müdürlüğüne müzekkereler yazıldığı ve bunların sonucunun da beklendiği bildirildi.

Şişman ile ilgili FETÖ/PDY yöneticisi olduğuna dair kamu davası açmaya yetecek derecede şüphe oluşturan delil elde edildiği vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletini, yurt içi ve dışında itibarsızlaştırmak ve terör örgütlerine yardım ediyor görüntüsü vermek maksadıyla bilerek ve isteyerek, haklarında bu nedenle kamu davası açılan asker şahıslar ile planlı ve sistematik bir organizasyonun parçası olarak, MİT tarafından Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamında yapılan faaliyetleri, bu faaliyetlere özgülenmiş tırlarda usul ve yasaya aykırı biçimde arama yapmak, yaptırmak, yapmaya teşebbüs etmek, sessiz kalmak vs. suretiyle bu görüntü ve bilgilerin basın-yayın organlarında yer almasına, devletin gizli sırlarını ifşa etmek kastıyla hareket ederek kamuoyunda herkes tarafından vatan hainliği olarak nitelendirilen eylemleri gerçekleştirdiği anlaşılmıştır."

- Müebbet hapsi isteniyor

İddianamede, alınan ifadeler doğrultusunda FETÖ/PDY'nin üst düzey yönetim kadrosuyla hareket ettiği, onlarla ayrı ve özel toplantılar gerçekleştirdiği, bu nedenle söz konusu örgütün yöneticilerinden olduğu tespit edilen Şişman'ın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından 10 yıldan 15 yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.

Ayrıca iddianamede, dava dosyasının Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin 2015/1 esas sayılı dosyası ile birleştirilmesi talebinde bulunuldu.

Şişman iddianamede yer alan ifadesinde, "Kendisinin yapmış olduğu faaliyetin tamamen yargısal bir faaliyet olduğunu, olay yerine gitme düşüncesinin olmadığını, aramanın engellenmesi üzerine gitmek zorunda kaldığı" savunmasında bulundu ve ByLock kullanıcısı olduğu iddiasını da kabul etmediğini belirtti.


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