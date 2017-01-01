Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı "ByLock"tan tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Orman Bölge Müdür Yardımcısı Uğur D, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında tutuklandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Uğur D, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.