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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:50
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda teklif ettiğimiz sistem, bütün yetkiyi size geçiriyor. Yetkili sizsiniz, mühür sizde, karar sizin. Yüzde 51 ile seçiyorsunuz iş başına biri geliyor, hükümetini, bakanlar kurulunu diziyor, 5 sene size hizmet ediyor." dedi.

Kayseri'nin Talas ilçesi Başakpınar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Özhaseki, bir seçim arefesinde olduklarını ve bu seçimin daha öncekilere benzemediğini söyledi.

Özhaseki, anayasa düğümü çözülmeden birçok işin yoluna girmeyeceğini belirterek, "Yeni bir hükümet sistemi üzerinde gayret edip çalıştık ve sizlerin huzuruna getiriyoruz. Bu ne getirecek ne götürecek, size söyleyeyim. Bir, istikrar getirecek. Bu istikrar nedir? Kalıcı, sabit, 5 sene boyunca hizmet edecek hükümetler getirecek. 5 sene boyunca hizmet edecek hükümetler ekonomide doğru kararlar alır, büyük projeler hesaplarlar. Dışarıya güven verdiği için sıcak para akışı sağlanır, iş alemi canlanır, fabrikalar yapılır, herkes orada iş bulur, aş bulur. Ben iş arıyorum diye gezenlerden çok, işçi arıyorum diyen insanlar dönemine geçeriz. İstikrar olmazsa ne olur, kimse önünü görmediği için yatırım yapmaz. Şimdi de iş alemi 15 Temmuz'dan sonra durmuş, 16 Nisan'ı bekliyor. Bizim şu anda teklif ettiğimiz sistem, bütün yetkiyi size geçiriyor. Yetkili sizsiniz, mühür sizde, karar sizin. Yüzde 51 ile seçiyorsunuz iş başına biri geliyor, hükümetini, bakanlar kurulunu diziyor, 5 sene size hizmet ediyor. Severseniz devam ettiriyorsunuz sevmezseniz at gitsin, öbürü gelsin." ifadelerini kullandı.

Halk oylaması kapsamında Doğu ve Güneydoğu'da yaptıkları seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç gün önce Şırnak'taydık, Türk bayrağına doydu her taraf. Başbakanımızla 25 bin kişiyle miting yaptık. Hakkari Yüksekova'ya gittik, 15 bin insan vardı ve her taraf Türk bayraklarıyla donanmıştı. Kılıçdaroğlu'na soruyorum şimdi, bundan birkaç sene önce Hakkari'ye gittin mi? Gittin. Miting düzenlemeye çalıştın mı? Çalıştın. Yaptın mı miting? Yaptın. Bir tane Türk bayrağı olduğunu söylesin, bütün sözlerimi geri alacağım. Niye yoktu? PKK'lılar ile anlaştı da o yüzden."

16 Nisan'daki halk oylaması için destek isteyen Özhaseki, Türkiye'nin güçlü hükümetlere sahip olması gerektiğini dile getirdi.

İktidara gelmenin yolunun, halka kendini sevdirmekten geçtiğini vurgulayan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu teklif ettiğimiz sistemde söz, size geçiyor. Mecliste ayak oyunu, askerlerin yer altına uzanmış silahlı örgütleri, ihtilal yapacak adamlar, milletvekili istifa ettirecekler kalmıyor ve kumar borcu ödeyip, adam ayartmalar bitiyor. O zaman da sol, artık kendinde bir iktidar şansı görmüyor. Aslında çok kolay bir yolu var, yüzde 51'i alsalar onlar da iktidara gelirler. Yüzde 51 almanın yolu ne? Vatandaşa kendinizi sevdireceksiniz, dürüst olacaksınız, iyi işler yapacaksınız, yalan söylemeyeceksiniz. Vatandaş severse baş tacı olursunuz, bunlar da bizim CHP'ye çok ağır geliyor."

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