Muş'ta terör operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş'ta, gerçekleştirilen terör operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Korkut ilçesinde ikamet eden bir kişinin "terör örgütüne yardım ve yataklık" ile sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden "PKK/KCK terör örgütü propagandası" yaptığını tespit etti.

Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada, bir takım terörist kıyafeti, sözde "örgüt bayrağı", örgütsel fotoğraf ele geçirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.