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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Erzurum Ticaret Borsası

13 Nisan 2017 Perşembe, 17:55

ERZURUM (AA) - Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 22,50 ila 46,30 liradan işlem gördü.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİMEN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)SATIŞ ŞEKLİ
Et BüyükbaşKG22,5046,3036,75ESKS
Et BüyükbaşKG23,0023,0023,00HMS
Et BüyükbaşKG27,2028,7627,92HTS
Et KüçükbaşKG28,0028,0028,00ESKS
Yağlı PeynirKG7,077,077,07HTS
Tere YağKG18,5018,5018,50HTS
Kaşar PeynirKG13,8013,8013,80HTS

HTS: Hazır Tüccar Satış

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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