Evkur Yeni Malatyaspor şampiyonluğa inanıyor

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MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in lideri Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular, sezon sonunda şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e çıkacaklarına inanıyor.

Evkur Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu İrfan Başaran, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ümraniyespor karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti.

İrfan, bu hafta sahalarında Eskişehirspor ile final niteliğinde bir karşılaşma oynayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eskişehirspor ile bu sezonun en önemli maçını oynayacağız. Büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Taraftarlarımızın desteği ile tüm şehirle bütünleşerek, güzel bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Gerçekten Malatyaspor büyük bir camia. Süper Lig'i hak eden bir şehir. Bu bizim final maçımız. Taraftarımızın maçın son dakikasına kadar vereceği destekle, üç puana uzanan taraf biz olacağız. Sezon sonunda şampiyon olacağız."





- Çiftpınar: "Takım olarak havamızı bozmayacağız"





Defans oyuncusu Sadık Çiftpınar ise Eskişehirspor ile sahalarında oynayacakları karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığına dikkati çekti.

Takım olarak iyi bir hava yakaladıklarını aktaran Sadık, "Sezon sonunda Süper Lig hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu saatten sonra bütün maçlar birbirinden zorlu. Ümraniyespor karşısında en kötü sahadan beraberlikle ayrılacağımızı düşündük. Oyunun gidişatı böyleydi. Futbolda bunlar var. Bazen istemediğimiz sonuçlar alabiliyoruz. Şimdi bu maçı unuttuk. Önümüzde zorlu bir Eskişehirspor maçı var. Takım olarak havamızı bozmayacağız. Bu ligin lideriyiz." diye konuştu.