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YEREL HABERLER  / BİNGÖL HABERLERİ
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Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı köylünün cesedi bulundu

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:00

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Adaklı ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan köylünün cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, geçen yıl ağustos ayında ilçeye bağlı Aysaklı köyünden terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından kaçırılan köylülerden Nevzat Paçacı'nın (54) cesedi bulundu.

Yakınları tarafından kırsalda yapılan aramada, Köşmür mezrasında toprağa gömülmüş olarak bulunan Paçacı'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.

Geçen yıl 18 Ağustos'ta Aysaklı köyüne gelen bir grup PKK'lı terörist, köyde bir süre örgüt propagandası yapmış, köylülerden Nevzat Paçacı'yı kaçırmıştı.

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