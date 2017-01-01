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Büyükelçiden "Büyükelçi Nasıl Olunur?" söyleşisi

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:02

EDİRNE (AA) - Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, "İyi bir diplomat olmanın birinci koşulu önce kendi dilinizi yani Türkçe'yi, kendi edebiyatınızı çok iyi bilmek, özümsemek ve buna ilaveten ikinci ve mümkünse üçüncü bir yabancı dili, en az kendi ana diliniz kadar iyi konuşuyor, iyi okuyor, iyi anlayabiliyor olmaktır." dedi.

Yörük, Rumeli Gençlik Topluluğu tarafından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda düzenlenen "Diplomat, Büyükelçi Nasıl Olunur?" konulu söyleşide, diplomat olmak isteyen üniversite öğrencilerinin bu mesleği kararlı bir şekilde istemesi gerektiğini söyledi.

Diplomasi mesleğinin son derece özveri gerektiren bir meslek olduğunu anlatan Yörük, "Dışarıdan bakıldığında çok parlak, çok ışıltılı, hep iyi ortamlar ve güzel mekanlarda yapıldığı şeklinde; genel algı budur. Ama bir kere şunu unutmayın ki; sürekli ülkenizden, sevdiklerinizden ve ailenizden uzak diyarlarda, bu zaman zaman 10, 12 bin kilometreleri bulan mesafelerde, ülkenizin çıkarlarını korumak, ülkenizin kültürünü, medeniyetini, tarihini başka ülkelerin insanlarına aktarabilmek amacıyla görev yapmaktır." diye konuştu.

İyi bir diplomat olmak için adayların kendini hazırlaması gerektiğini aktaran Yörük, şunları kaydetti:

"İyi bir diplomat olmanın birinci koşulu önce kendi dilinizi yani Türkçe'yi, kendi edebiyatınızı çok iyi bilmek, özümsemek ve buna ilaveten ikinci ve mümkünse üçüncü bir yabancı dili en az kendi ana diliniz kadar iyi konuşuyor, iyi okuyor, iyi anlayabiliyor olmaktır. Bir kere diplomat olmak için öncelikli husus, bir yabancı dili öğrenmeye çalışmaktır. Dışişleri Bakanlığı kapısına gelmeden önce üniversite yıllarında kendinizi öncelikle hazırlamanız gereken şey mutlaka ve mutlaka bir yabancı dil konusunda belirli bir seviyeye taşınmış olmaktır. Uluslararası dil kurumunda İngilizce bulunuyor ama bu Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince veya ilgi duyduğunuz bir yabancı dilde kendinizi yetiştirmeye gayret etmelisiniz."

- "Dünyada neler oluyor anlamaya çalışın"

Yörük, diplomat olmak isteyen üniversite öğrencilerinin, günlük 40 dakika da olsa uluslararası gündeme göz atması ve yazılan makaleleri incelemesi gerektiğini vurguladı.

Günümüzde gelişim açısından şartların uygun olduğunu aktaran Yörük, "Arzu ettiğiniz her türlü araç, bir tuşa basarak elinizin altında. Bugün istediğiniz yabancı haber kanalına, istediğiniz dergiye, gazeteye veya siteye, istediğiniz filme, müziğe, istediğiniz eğlendirici bu arada öğretici araçlara rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. O nedenle genç arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Günlük yaşantınızda sosyal medyada geçirdiğiniz zamanı biraz daha sınırlandırın hiç olmazsa günde 1 veya 2 saatinizi yabancı bir kaynaktan makale okumaya, dünyada neler oluyor, anlamaya çalışın." şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanlığı'nın tanıtım videosunun da izletildiği söyleşiye, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, topluluk üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı.

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