Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) natürel nohutun kilogramı 7,45 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Mısır soslu
|Kg
|3,10
|6,25
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,85
|0,85
|MTS
|Buğday sert
|Kg
|0,96
|0,96
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|7,45
|7,45
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,00
|8,00
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|7,70
|8,30
|TTS-GT
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|10,50
|10,50
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (elenti)
|Kg
|3,00
|3,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|10,25
|10,25
|TTS
|Leblebi sarı (8 mm)
|Kg
|8,00
|8,00
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|8,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,80
|11,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|12,60
|13,00
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,20
|14,36
|TTS
|Leblebi kaplamalı
|Kg
|8,24
|8,24
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|2,00
|2,00
|TTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Kuzu
|Ad
|677,19
|677,19
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,03
|6,03
|MTS
|Kekik işlenmiş
|Kg
|10,64
|10,64
|TTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil