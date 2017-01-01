13 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ekonomi Bakanı Zeybekci:

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:29
Ekonomi Bakanı Zeybekci:

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Allah'ın izniyle 16 Nisan'dan sonra CHP de başındaki genel başkanıyla beraber iktidar ümidi olan milli bir muhalefet partisi haline gelecek." dedi.

Zeybekci, Çivril Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde, milletin başına gelen bütün belaların sebebinin koalisyon hastalığı olduğunu belirtti.

Milletin söz konusu hastalıktan 16 Nisan'da kurtulacağını vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Biz bu millet koalisyon hastalığından kurtulacak, dedikçe birileri zıplıyor. Bütün dünya zıplıyor. Bugüne kadar Türkiye'yi sömürenler hep beraber zıplıyorlar. Çünkü istiyorlar ki Türkiye'yi sömürmeye devam etsinler, istiyorlar ki Türkiye'nin geleceğini ipotek altına almaya devam etsinler. Bunları istiyorlar. İzin verir miyiz? Çünkü her seferinde bizi durdurmaya çalışıyorlar. Bakın topyekun geliyorlar, hep beraber geliyorlar. İçerideki uşakları da hep beraber geliyor, dışarıdaki ağababaları da hep beraber geliyor. Biz Türkiye'nin sömürülmesini bitireceğiz diyoruz. Onlar diyor ki Türkiye elimizden kaçıyor. Bakın o kadar net kendilerini ele veriyorlar ki istiyorlar ki 2001'deki gibi Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 87 lirasını faiz olarak alsınlar, bunu istiyorlar."

Milletin, 15 Temmuz'daki gibi Türkiye'nin geleceğinin karartılmaması için bir destan daha yazacağına inandığını vurgulayan Zeybekci, AK Parti'lisiyle, CHP'lisi ve MHP'lisiyle hep beraber ülkenin kurtulacağını dile getirdi.

Zeybekci, halk oylamasının gerçekleştirileceği 16 Nisan'ın siyasete iyi geleceğini ifade etti.

16 Nisan'da milli siyaset döneminin başlayacağını belirten Zeybekci, "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır, diyerek uzlaşabilen bir siyasi ahlak geliyor. 'Onlar başarısız olsun, Türkiye ne kaybederse etsin umurumda bile değil' diyen siyasi anlayış bitecek. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de siyaset makulleşecek, milli menfaat etrafında toplanacak. 16 Nisan CHP'ye de iyi gelecek. Çünkü artık CHP'nin iktidara gelmesi için yüzde 50 oy almak zorunda. Öyleyse CHP'nin genel başkanı, yüzde 50'yi alabilecek samimiyetini, harbiliğini, sevdasını ve sevgisini bu millete ikna etmek zorunda. CHP, 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin iktidar ümidi olan bir muhalefet partisi olacak. Onun için CHP'li kardeşlerime, 'CHP'yi kurtarmak için de hep beraber 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz.' diyorum. Allah'ın izniyle 16 Nisan'dan sonra CHP de başındaki genel başkanıyla beraber iktidar ümidi olan milli bir muhalefet partisi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Çivril'in 2018'de doğalgazla buluşacağını, çevre illere de hizmet verecek diş hastanesinin temelinin yakında atılacağını sözlerine ekledi.


İLGİLİ HABERLER
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Denizli Büyükşehir'den Tavas - Baharlar'a alt yapı atağı
YEREL

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR'DEN TAVAS - BAHARLAR'A ALT YAPI ATAĞI
60 kadın sağlık çalışanına 'gebelik' öncesi ve sonrası eğitimi verildi
YEREL

60 KADIN SAĞLIK ÇALIŞANINA 'GEBELİK' ÖNCESİ VE SONRASI EĞİTİMİ VERİLDİ
Zolan, Acıpayam'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı
YEREL

ZOLAN, ACIPAYAM'DA CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİ ANLATTI
Başkan Subaşıoğlu:&quot;16 Nisan'da tek bir sorunun cevabını vereceğiz&quot;
YEREL

BAŞKAN SUBAŞIOĞLU:"16 NİSAN'DA TEK BİR SORUNUN CEVABINI VERECEĞİZ"
Sarayköy'de 997 hektar alan haşereye karşı ilaçlandı
YEREL

SARAYKÖY'DE 997 HEKTAR ALAN HAŞEREYE KARŞI İLAÇLANDI
Erdoğan'dan girişimci adaylarına tavsiyeler
YEREL

ERDOĞAN'DAN GİRİŞİMCİ ADAYLARINA TAVSİYELER
Denizli'de nüfus dairesi referandum için hafta sonu açık olacak
YEREL

DENİZLİ'DE NÜFUS DAİRESİ REFERANDUM İÇİN HAFTA SONU AÇIK OLACAK
Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ DENİZLİ'DE:
Ekonomi Bakanı Zeybekci Denizli'de:
YEREL

EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ DENİZLİ'DE:
Denizli'de Kıbrıs gazileri gelecek ile buluşuyor söyleşisi
YEREL

DENİZLİ'DE KIBRIS GAZİLERİ GELECEK İLE BULUŞUYOR SÖYLEŞİSİ
Başkan Gürlesin, Deliktaş'ta 'evet de gülümse' dedi
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN, DELİKTAŞ'TA 'EVET DE GÜLÜMSE' DEDİ
Denizli'de çevik kuvvet minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza
YEREL

DENİZLİ'DE ÇEVİK KUVVET MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA
Denizli'de çevik kuvvet minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kaza
YEREL

DENİZLİ'DE ÇEVİK KUVVET MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber