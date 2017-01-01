Ekonomi Bakanı Zeybekci:

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DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Allah'ın izniyle 16 Nisan'dan sonra CHP de başındaki genel başkanıyla beraber iktidar ümidi olan milli bir muhalefet partisi haline gelecek." dedi.

Zeybekci, Çivril Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde, milletin başına gelen bütün belaların sebebinin koalisyon hastalığı olduğunu belirtti.

Milletin söz konusu hastalıktan 16 Nisan'da kurtulacağını vurgulayan Zeybekci, şöyle konuştu:

"Biz bu millet koalisyon hastalığından kurtulacak, dedikçe birileri zıplıyor. Bütün dünya zıplıyor. Bugüne kadar Türkiye'yi sömürenler hep beraber zıplıyorlar. Çünkü istiyorlar ki Türkiye'yi sömürmeye devam etsinler, istiyorlar ki Türkiye'nin geleceğini ipotek altına almaya devam etsinler. Bunları istiyorlar. İzin verir miyiz? Çünkü her seferinde bizi durdurmaya çalışıyorlar. Bakın topyekun geliyorlar, hep beraber geliyorlar. İçerideki uşakları da hep beraber geliyor, dışarıdaki ağababaları da hep beraber geliyor. Biz Türkiye'nin sömürülmesini bitireceğiz diyoruz. Onlar diyor ki Türkiye elimizden kaçıyor. Bakın o kadar net kendilerini ele veriyorlar ki istiyorlar ki 2001'deki gibi Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 87 lirasını faiz olarak alsınlar, bunu istiyorlar."

Milletin, 15 Temmuz'daki gibi Türkiye'nin geleceğinin karartılmaması için bir destan daha yazacağına inandığını vurgulayan Zeybekci, AK Parti'lisiyle, CHP'lisi ve MHP'lisiyle hep beraber ülkenin kurtulacağını dile getirdi.

Zeybekci, halk oylamasının gerçekleştirileceği 16 Nisan'ın siyasete iyi geleceğini ifade etti.

16 Nisan'da milli siyaset döneminin başlayacağını belirten Zeybekci, "Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır, diyerek uzlaşabilen bir siyasi ahlak geliyor. 'Onlar başarısız olsun, Türkiye ne kaybederse etsin umurumda bile değil' diyen siyasi anlayış bitecek. 16 Nisan'dan sonra Türkiye'de siyaset makulleşecek, milli menfaat etrafında toplanacak. 16 Nisan CHP'ye de iyi gelecek. Çünkü artık CHP'nin iktidara gelmesi için yüzde 50 oy almak zorunda. Öyleyse CHP'nin genel başkanı, yüzde 50'yi alabilecek samimiyetini, harbiliğini, sevdasını ve sevgisini bu millete ikna etmek zorunda. CHP, 16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin iktidar ümidi olan bir muhalefet partisi olacak. Onun için CHP'li kardeşlerime, 'CHP'yi kurtarmak için de hep beraber 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz.' diyorum. Allah'ın izniyle 16 Nisan'dan sonra CHP de başındaki genel başkanıyla beraber iktidar ümidi olan milli bir muhalefet partisi haline gelecek." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, Çivril'in 2018'de doğalgazla buluşacağını, çevre illere de hizmet verecek diş hastanesinin temelinin yakında atılacağını sözlerine ekledi.



