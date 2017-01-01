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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de kapalı köy yolu ulaşıma açıldı

13 Nisan 2017 Perşembe, 18:30

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Konak köyünün yolu ekiplerce açıldı.

Alınan bilgiye göre, 2 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylasında bir süre önce yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Konak köyü için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Kar kalınlığının bazı yerlerde 4 metreyi bulduğu köyde, ekiplerin iş makineleriyle 2 gün süren çalışması sonucu köye ulaşım sağlandı.

Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, bölgede, her yıl nisan ayında karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti.

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