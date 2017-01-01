Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş:

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GİRESUN (AA) - Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Bu 'evet'i öyle bir şekilde şimdi bu meydanda haykıralım ki bu kampanya, kampanyanın davetsiz misafirleri olarak Türkiye’nin referandum kampanyasına burnunu sokan batıdaki bazı şer odakları, bazı ırkçı çevreler, bazı neonazi çevreler buradaki 'evet'i duysun." dedi.

Kurtulmuş, Valilik yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı "Evet Platformu" tarafından düzenlenen "Giresun Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Karadeniz’in uşaklarının kararını verdiğini, 16 Nisan'da "evet" diyeceğini söyledi.

Alandaki vatandaşlara "Vesayetçi sistemden kurtulmak için ne diyoruz? Krizlerden kurtulmak için ne diyoruz?, Siyasi istikrasızlıklardan kurtulmak için ne diyoruz?" diye soran ve "evet" cevabını alan Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Bu 'evet'i öyle bir şekilde şimdi bu meydanda haykıralım ki bu kampanya kampanyanın davetsiz misafirleri olarak Türkiye’nin referandum kampanyasına burnunu sokan batıdaki bazı şer odakları, bazı ırkçı çevreler, bazı neonazi çevreler buradaki 'evet'i duysun. Duysun mu? Dünyanın öbür ucundan hala Türkiye için kötülük rüyaları duyan, gören FETÖ duysun mu? Kandil duysun mu? İnşallah 16 Nisan Türk siyasi tarihin dönüm noktalarından birisidir, ayaklarımızdaki prangaları söküp atıyoruz."

Kurtulmuş,16 Nisan’da hep beraber "evet" diyeceklerini ifade ederek, "Yeni Türkiye için, güçlü Türkiye için, büyük Türkiye için, istiklalimiz için, istikbalimiz için, bayrağımız için, ezanımız için, geleceğimiz için, torunlarımız için, 'evet', 'evet', 'evet'. Allah yolumuzu açık etsin, inşallah 17 Nisan'da güçlü büyük Türkiye’nin sabahında hep beraber yol almak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum, gazamız mübarek olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun." diye konuştu.