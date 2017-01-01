Halk oylamasına doğru

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KARABÜK (AA) - BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, halk oylamasına ilişkin, "Geçen bir muhalefet milletvekili çıkmış, Samsun'dan başladı, Amasya'dan devam etti, Erzurum'dan, Sivas'tan götürdü, Ege'de döktü. Yapmayın, milleti kamplaştırmayın, kutuplaştırmayın. 'Evet' diyeni de 'hayır' diyeni de dışlamaya kimsenin hakkı yok." dedi.

Tunç, Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, BBP'nin, sisteme alternatif olarak kurulan, 24 yılı aşkın siyasi hayatı olan parti olduğunu söyledi.

Pazar günü gerçekleştirilecek halk oylamasında böyle bir sistem değişikliğinin ilk defa sivil inisiyatif kanalıyla yüce milletin onayına sunulacağını anlatan Tunç, şöyle devam etti:

"BBP kararı verirken neye dikkat etti? Bir kere geçmişine baktı. 'Ben sisteme alternatif kurulmuş bir siyasi partiyim. Ona göre düşünmem lazım.' dedi. Yıllardır milletime hep şunu söyledim, 'Biz yapıcı, yol gösterici ve sorumlu bir siyasi anlayış içerisinde hareket ederiz.' Yapıcılıktan kastımız, yanış kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın hiç fark etmiyor. Doğru kimden gelirse gelsin, eğer yanlış ortaya konmuşsa 'istemezük' mantığıyla toptancı bir reddiyeden değil. 'Kardeşim, siz bunu bizim önümüze getiriyorsunuz ama şöyle yaparsanız daha güzel olur, daha doğru olur.' diye yol göstererek hep siyasi hayatında bu yolu izlemiştir BBP. Sorumluluğumuz ise bugünkü tavırlarımız, düşüncelerimiz, ağzımızdan çıkan her sözün yaşadığımız süre içerisinde bir gün karşınıza geleceğinin hesabını yaparak konuşmuştur."

Siyasetçilerin konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, şöyle konuştu:

"Bazen siyasetçiler gaza gelirler, ağızlarından bir şeyler çıkar, altından kalkamayacağınız olaylarla karşı karşıya gelir. Geçen bir muhalefet milletvekili çıkmış, Samsun'dan başladı, Amasya'dan devam etti, Erzurum'dan, Sivas'tan götürdü, Ege'de döktü. Yapmayın, milleti kamplaştırmayın, kutuplaştırmayın. Bu ülkede biz daha çok referandumlar, seçimler, iktidarlar görürüz. 'Evet' diyeni de 'hayır' diyeni de dışlamaya kimsenin hakkı yok. O baktığı pencereden 'evet'i doğru görüyor, diğeri de 'hayır'ı doğru görüyor."

Toplantıya, BBP Genel Başka Yardımcısı Tevfik Eren, Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy ve vatandaşlar katıldı.

Tunç ve Eren, daha sonra Aksoy'u da makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.