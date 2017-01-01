GÜNCELLEME - Adana'daki çifte kadın cinayeti

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki kadının öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen aynı aileden 6 kişi tutuklandı.

Başak Mahallesi'nde üç çocuk annesi Senem B. (31) ile akrabası, bir çocuk annesi Zeliha S'nin (20) arazide öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğan B. (19), babası Davut B. (40), dedesi Hikmet B. (65), kardeşi O.B. (17), amcaları Yahya B. (37) ve Savaş B'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yengesi Senem B'yi av tüfeğiyle, arkadaşı Zeliha S'yi ise sert cisimle döverek öldürdüğü öne sürülen Doğan B'nin ifadesinde, dedesi, babası ve üç amcasıyla iki otomobille yengesi ve arkadaşının kiraladığı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerine gittiklerini, onları silahla tehdit ederek zorla araca bindirip Başak Mahallesi'ndeki araziye götürdüklerini söylediği belirtildi.



Doğan B'nin, önce cinayetleri dedesinin "Namusumuzu temizle." diyerek azmettirmesiyle kendisinin işlediğini, daha sonra ifadesini değiştirerek dedesinin işlediğini iddia ettiği öğrenildi.

Baba Davut B. ise olayı oğlunun gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen zanlılardan Doğan B'nin, sağlık kontrolünden geçirildikleri sırada babası Davut B'ye, "Baba, beni yakmayın." şeklinde seslendiği duyuldu.

Daha sonra adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 10 Nisan'da Doğan B, cezaevinde bulunan amcası A.B'nin eşi Senem B. ile arkadaşı Zeliha S'yi öldürdüğünü belirterek polise teslim olmuştu. Soruşturma kapsamında zanlının kardeşi O.B, babası Davut B, dedesi Hikmet B. ile amcaları Yahya B. ve Savaş B. gözaltına alınmıştı.

Ön otopsi raporunda, Senem B'nin ateşli silahla, Zeliha S'nin ise beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü belirlenmişti.