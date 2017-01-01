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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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GÜNCELLEME- Adana merkezli 8 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:19

ADANA (AA) - Adana merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasına yönelik Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Şanlıurfa, Gaziantep, İzmir, Kilis ve Osmaniye'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 25 zanlıdan 24'ü adliyeye sevk edildi, biri ise savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen 24 zanlıdan 14'ü tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 4 Nisan'da FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.

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