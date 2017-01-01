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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Halk oylamasına doğru

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:21
Halk oylamasına doğru

SAKARYA (AA) - AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, halk oylamasına ilişkin, "Türkiye'nin 300-400 yılını ilgilendiren bir seçim yapılıyor. İnşallah bundan sonra üst aklın hiçbir operasyonuna alet olmayacak, güçlü iktidarların olacağı bir Türkiye göreceğiz." dedi.

Partisinin Sakarya İl Gençlik Kolları Başkanlığınca yürütülen halk oylaması çalışmalarını yerinde inceleyen Ecertaş, Demokrasi Meydanı'nda kurulan "Evet standı" önünde gençlerle bir araya geldi.

Ecertaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 50 gündür sahada "evet"i, anayasa değişikliği maddelerini ve güçlü Türkiye için neden "evet" denilmesi gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Sakarya'da yaklaşık 190 bin gence ulaşıldığını dile getiren Ecertaş, şunları aktardı:

"Gençlerin elinde 'evet' gazetelerini görmek çok önemli. Söylediğimiz sözlere, maddelere ve anlattığımıza güveniyor, yalan söylemiyoruz. CHP'nin ve HDP'nin kullandığı broşür veya logolarda parti ismi yok, herhangi bir kimlik yok ve kimliksiz siyasetin eseri olarak karşınıza çıkıyor. AK Parti'nin çalıştığı her yerde, söylediği her sözün altında imzası var. Bu yıl gazetelerin yanında isme özel mektup dağıttı kardeşlerimiz. Genç Kürsü programlarımızda gençleri referandum konusunda bilgilendirdik. Türkiye'nin 300-400 yılını ilgilendiren bir seçim yapılıyor. İnşallah bundan sonra üst aklın hiçbir operasyonuna alet olmayacak, güçlü iktidarların olacağı bir Türkiye göreceğiz. 16 Nisan'da güçlü bir 'evet' tüm Türkiye'de karşımıza çıkacak."

Ecertaş'a ziyaretinde AK Parti Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Demir ve partili gençler eşlik etti.

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