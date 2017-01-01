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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Şırnak'ta terör operasyonu

13 Nisan 2017 Perşembe, 19:42

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın İdil ilçesinde terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonda, örgüte yardım ve yataklık ettikleri gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İdil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütüne yardım ve yataklık, örgüte eleman kazandırmak ve sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik, Atakent Mahallesi'nde operasyon gerçekleştirildi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı, İdil Devlet Hastanesi'nde yapılan kontrolün ardından, emniyete götürüldü.

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