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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Afyonkarahisar'da bir genç ölü bulundu

13 Nisan 2017 Perşembe, 20:09

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’da bonzai kullandığı iddia edilen bir genç ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Dairecep Mahallesi'nde temizlik görevlileri metruk binada bir kişinin hareketsiz halde yattığını gördü.

Ardından görevliler durumu polis ve 112 Acil Servise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Ömer Akkulak (22) isimli gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan ilk incelemelerde şahsın bonzai diye adlandırılan uyuşturucu maddeyi kullanarak krize girdiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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