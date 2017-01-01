Adıyaman'da cinsel istismar iddiası

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman’da cinsel istismar olayına karıştığı iddiasıyla biri kadın 5 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 11 Nisan'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş yerinde E.A, M.G.K, M.K, F.A. ve bayan arkadaşları M.İ.B. alkol kullandı. Gruptaki erkekler bir süre sonra M.İ.B'nin yanında gelen arkadaşı H.D. ile zorla ilişkiye girdi.

İstismara uğrayan H.D, arkadaşı M.İ.B. ile gittiği yerde E.A, M.G.K, M.K, ve F.A'nın kendisiyle zorla ilişkiye girdiği ve tekrar ilişkiye zorlandığı iddiasıyla polise başvurdu.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G.K, E.A, M.K, F.A. ve M.İ.B'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden M.G.K, E.A, M.K. ve F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken M.İ.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



