Salon: Antakya
Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Duhan Köyiçi
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 12, Popovic 22, Snytsina 15, Stankovic 4, Bahar Öztürk 16, Gamze Takmaz, Tuğba Oral 4
Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe, Fahriye Bayraktar, Petronyte 22, Abdi 11, Robinson 8, Şeyma Kutun 2, Coleman 17, Nevin Kristen Vatansever 6
1. Periyot: 20-18
Devre: 37-43
3. Periyot: 60-59
HATAY (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 22. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 73-66 yendi.