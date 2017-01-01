13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kalkınma Bakanı Elvan:

13 Nisan 2017 Perşembe, 20:22

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Türkiye'nin 50-100 yılık geleceğini teminat altına alacak olan bir anayasa değişikliğini sizlerin önüne sunuyoruz." dedi.

Elvan, turizmci iş adamlarıyla bir otelde yaptığı toplantıda, Türkiye'nin birlik ve beraberliğini istemeyenlerin, bundan rahatsız olan kesimlerin olduğunu söyledi.

Barışı, huzuru ve istikrarı hep birlikte sağlayacaklarını ifade eden Elvan, "Ben Çay, Çilek, Siteler gibi buna benzer birçok mahallemizi ziyaret ediyorum. O mahallelerdeki kardeşlerimizle bütünleşip, kaynaşıyoruz. O mahallerdeki kardeşlerimizin gözlerindeki pırıltı, yüzlerindeki tebessüm, o sevecen tavırları ve gönülden gönüle konuşan dil. Biz bunları gördük, yaşadık. Hele hele son 5-10 gün içerisinde bunları bizatihi görmüş yaşamış ve bu gelişmelerden son derece duygulanmış biriyim." dedi.

Vatandaşların huzuru, güvenliği, saadeti ve mutluluğunun her şeyin üstünde olduğunu aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Sıkıntılarımız var mı? Var. Sorunlarımız da var ama biz bir, beraber olduğumuz müddetçe o sıkıntıları, sorunları birbirimizle paylaştığımız müddetçe bizim yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bizim önümüzü kesecek olan kimse de olamaz. Önümüz de açık olacak. Yeter ki bu birlik, beraberliğimize devam edelim. Bunu tüm Türkiye'mizde sağlayacağız. İnadına kavga diyenlere inadına kardeşlik diyeceğiz. İnadına savaş diyenlere inadına barış diyeceğiz. İnadına kargaşa kaos diyenlere inadına huzur diyeceğiz. İnadına kriz diyenlere de inadına istikrar diyeceğiz. İstikrar olmadan bu ülkede hiçbir şey olmaz. Onun için işte şu yeni anayasa değişikliğiyle ülkemizde huzuru, mutluluğu, saadeti, kardeşliği daha güçlü bir şekilde temsil etmek adına, kalıcı bir siyasi istikrar oluşturmak istiyoruz. Bu kalıcı siyasi istikrarla kalıcı bir ekonomik istikrar oluşacaktır. Kalıcı ekonomik istikrar demek, iş, aş, yatırım, üretim ve ihracat demek."

- "Mersin'in turizminde bölgesel havalimanı kritik bir öneme sahip"

Elvan, Rusya kriziyle birlikte turizmde bazı sıkıntılar yaşandığını anımsattı.

Mersin'in çok büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Elvan, "Bu potansiyeli maalesef tam olarak harekete geçiremedik. Turizm merkezi ve bölgesi olan 8 alanımız var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız nihai hale geldi. En önemli eksikliğimiz bölgesel havalimanı. Bunun da yatırımına başladık. Hedefimiz 29 Ekim 2018'de havalimanını tamamlamak ve sizlerin hizmetine sunmak. Havalimanının açılmasıyla birlikte Mersin turizminde inanılmaz bir canlanma olacak. Sadece havalimanında 7 bin 500 kişi çalışacak. Hızlı tren hattıyla Mersin'e bağlantı sağlıyoruz. Mersin'in turizminde bölgesel havalimanı kritik bir öneme sahip." diye konuştu.

Sadece deniz, kum, sahil turizminde değil sağlık turizmi açısından da Mersin'in önünün açıldığını aktaran Elvan, dünyanın en modern hastanesinden birini Türkiye'de ilk şehir hastanesini buraya yaptıklarını aktardı.

Pazar günü halk oylamasına gidileceğini anımsatan Elvan, bunun belki Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli halk oylaması olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu halk oylamasında anayasada hükümetin şeklinin değiştiği, yeni bir hükümet sisteminin değiştiği bir anayasa değişikliğini sizlere sunduk. Sizler de kararınızı vereceksiniz. Çok ağır aksak yürüyen bir parlamenter sistemimiz var. Sizler de biliyorsunuz. Darbeler üreten, vesayet odaklarını zinde tutan bir parlamenter sistemimiz var. Biz şunu arzu ediyoruz. Artık bu yeni anayasa değişikliğiyle gelin hep birlikte Türkiye'nin önünü açalım. Gelin hep birlikte kim ne derse desin Türkiye'yi güçlü bir ülke haline getirelim. Bakınız Türkiye ne zaman güçlenmeye başlıyor o zaman bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalıyor. Zannetmeyin ki bu darbeleri yapanlar kendi başlarına hareket ediyorlar. Bunlar dışarıdan destekli, Türkiye'nin gelişmesinden, kalkınmasından, büyümesinden rahatsız olan kesimlerin ülkelerin destek verdiği kişiler. Ama bu anayasa değişikliğinden sonra artık darbeleri bir kenara atacağız. Koalisyon, krizi dönemlerini bir kenara atacağız. Halk ne derse o olacak. Yaptığımız şey şu, halkı biz devlet ve hükümet yönetiminin merkezine alıyoruz. Siyasetin merkezine alıyoruz. Halkın üzerinde başka bir vesayet organı istemiyoruz."

Elvan, statükocu olan ve değişimden, dönüşümden korkanların mevcut yapının devam etmesini istediklerini aktardı.

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğunu ancak yarının ne getireceğini kimsenin bilmediğini vurgulayan Elvan, "Kaç parçalı bir siyasi yapıyla karşı karşıya kalacağımızı bilemiyoruz. Ama biz Türkiye'nin 50-100 yılık geleceğini teminat altına alacak olan bir anayasa değişikliğini sizlerin önüne sunuyoruz." diye konuştu.

Bunun bir rejim değişikliği olmadığını, tamamıyla hükümet sisteminde yapılan bir değişiklik olduğunu sözlerine ekleyen Elvan, programın devamında turizmcilerin sorunlarını ve önerilerini dinledi.

İl Başkanı Cesim Ercik ve eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın da eşlik ettiği Bakan Elvan, kentteki programının devamında, Tarsus ilçesine bağlı Güzeloluk Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen toplantıda, vatandaşlara hitap etti. Etkinliğe, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can da katıldı.

Elvan daha sonra ilçedeki Yenice Mahallesi'nde bir vatandaşın evine konuk olarak, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini anlattı.

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