13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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CHP Grup Başkanvekili Özel:

13 Nisan 2017 Perşembe, 20:40
CHP Grup Başkanvekili Özel:

MANİSA (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz, 'hayır' diyenler olarak yetkilerin kime verildiğinden bağımsız bakıyoruz meseleye. Örneğin, CHP olarak kendi genel başkanımız seçilecek olan ilk başkan olsa da bu sisteme karşıyız." dedi.

Özel, halk oylaması çalışmaları kapsamında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Türk Eğitim-Sen Turgutlu Şube Başkanı İsmail Alsaç'ı sendika binasında ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Özel, pazar günü yapılacak olan halk oylamasına yönelik "evet"in kutuplaştırmasına karşı "hayır"ın kucaklaşmasını, "evet"in ayrıştırmasına karşı, "hayır"ın birleştirmesini savunduklarını söyledi.

Özel, "Sadece burada görünen bir şey var. Bir makam yaratılıyor, bir mevki yaratılıyor ve oraya tüm yetkiler veriliyor. Biz, 'hayır' diyenler olarak yetkilerin kime verildiğinden bağımsız bakıyoruz meseleye. Örneğin, CHP olarak kendi genel başkanımız seçilecek olan ilk başkan olsa da bu sisteme karşıyız." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir'de askeri havaalanında törenle karşılanmasıyla ilgili de açıklama yapan Özel, eleştirenlerin devletin geleneklerinden haberi olmadığını savundu.

Kılıçdaroğlu'nun protokolde dördüncü sırada olduğunu söyleyen Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu kendi mütevazılığından dolayı gittiği pek çok yerde resmi tören istememektedir ancak gittiği askeri bir havaalanıdır. Havaalanında askerlerin ona selam durması, tören pozisyonu almaları kadar doğru bir şey yoktur. Bunu skandal olarak eleştirenler, bu devleti, bu devletin gelenek ve göreneklerini bilmezler." ifadesini kullandı.

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