13 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

13 Nisan 2017 Perşembe, 20:53
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "16 Nisan günü sandıklara da sahip çıkacağız, verdiğimiz oylara da sahip çıkacağız. Türkiye'ye sahip çıkacağız." dedi.

Kılıç, partisince Anadolu Mahallesi'nde düzenlenen mitingde seçim otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti.

Yoğun yağmura rağmen miting alanını dolduran vatandaşlara teşekkür eden Kılıç, 16 Nisan'ı işaret ederek sandıklara sahip çıkılmasını istedi.

Gördüğü ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Kılıç, "Bu yağmurun altında sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Gönlüm elvermiyor. Ama hakikaten bu akşam çok farklı bir güç verdiniz bize. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.

Türkiye'nin hedeflerine vurgu yapan Bakan Kılıç, şöyle konuştu:

"16 Nisan'da sandığa sahip çıkıyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz? 2023, 2053, 2071 hedeflerimize koşar adım gidiyor muyuz? Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkıyor muyuz? Binali Yıldırım'a sahip çıkıyor muyuz? AK Parti'ye sahip çıkıyor muyuz? Türkiye'ye sahip çıkıyor muyuz? Allah hepinizden razı olsun. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu hizmet kervanında sizlerin hizmet karıyız. 2002'de seçime sokmak istemediler. 2007'de durdurmak istediler, 2011'de durdurmak istediler. 2013'de Gezi olayları, sonra yargı darbesi... 15 Temmuz gecesi de darbe yapmaya kalktılar ama Recep Tayyip Erdoğan bu milletin gönlüne girmiş bir liderdir. 16 Nisan günü sandıkta ne diyoruz? 16 Nisan günü sandıklara da sahip çıkacağız, verdiğimiz oylara da sahip çıkacağız. Türkiye'ye sahip çıkacağız."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da 16 Nisan'da "evet" oylarıyla Türkiye düşmanlığı yapanlara en güzel cevabın verileceğini ifade etti.


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