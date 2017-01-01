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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bolu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

13 Nisan 2017 Perşembe, 21:23
Bolu'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

BOLU (AA) - Bolu'da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Sercan Arslan'ın (30) yönetimindeki 14 BP 166 plakalı kamyon ile Hüseyin Kurnaz'ın (48) idaresindeki 14 AC 431 plakalı otomobil, D-100 karayolu sanayi kavşağında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Kurnaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kurnaz, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Arslan, polis merkezine götürüldü.

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