Muğla'daki deprem

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremi yaşayan vatandaşlar, deprem anını anlattılar.

İlçe merkezinde restoran işleten Zafer Zıraplı (33), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk etapta çalıştığı için deprem olduğunu fark edemediğini söyledi. Bir anda başı dönüyormuş gibi hissettiğini dile getiren Zıraplı, "Sonra müşteriler kaçışmaya başladı. Ben de yere çöktüm. Bayağı büyük bir depremdi. Herkese geçmiş olsun. " diye konuştu.

Market işletmecisi Soner Balkır da müşterileriyle ilgilendiği sırada deprem olduğunu belirterek, bayağı sallandıklarını söyledi. Hemen eşini ve çocuklarını aradığını anlatan Balkır, "Bayağı korktum. İlk defa böyle büyük bir deprem yaşadık." dedi.

Vatandaşlardan Mehmet Zıraplı ise deprem sırasında komşularında misafirlikte olduğunu söyledi. Oturduğu yerde sallanmaya başladığını anlatan Zıraplı, "Sonra tavandaki ışıklara baktığımda, aşırı sallanıyordu. Ondan sonra da geçti. Deprem olduğu sırada dışarı kaçmadım. Çünkü şiddetli depremleri Denizli'de de yaşadığım için alışkınım." ifadelerini kullandı.

- AFAD çalışmalara başladı

Öte yandan Muğla Valisi Amir Çiçek'in talimatıyla bölgeye giden AFAD ekipleri, ilçe merkezinde ve yakın mahallelerde çalışmalara başladı.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, saat 19.22'de merkez üssü Ula ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.