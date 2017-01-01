Afyonkarahisar'daki FETÖ/PDY davası

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 12 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, "Silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar Yasin Seçen, Fikret Kasnak, Mustafa Şenel, Mahmut Tuncer ile tutuksuz sanıklar Hüseyin İnceefe, Yaşar Gülnur, Ramazan Şenel, Ercan Özbudak, Şinasi Duran, Mustafa Keser, Nejat Uğur ve İlhan Öner ile avukatları katıldı.

Örgütün mütevelli heyetinde oldukları iddiasıyla iş adamları hakkında açılan davanın duruşmasında, sanıkların savunmaları alındı.

Tutuksuz sanıklardan Mustafa Keser ifadesinde, örgütün kendi bünyesindeki yurtlara devlet tarafından el konulmasını önlemek için hileli satış yapmasına ilişkin, "Bir gün telefon geldi. Murat K. isimli şahıs, 'Burasının size devri lazım' dedi. Şinasi Duran ile ben burayı devraldık." dedi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı, "Anlamak için soruyorum. 8 Şubat MİT krizi yaşanmış, MİT tırları durdurulmuş, 17-25 Aralık süreci yaşanmış, dershanelerin kapatılması tartışılmış. 10-15 yaşındaki bir çocuk bile hükümet ile bu örgüt arasındaki kavganın, çelişmenin farkına vardı. Siz, böyle bir örgütün yurtlarını devralıyorsunuz." ifadesini kullandı. Keser ise "Sayın hakim, ben cahilim. Ne derseniz haklısınız. Para pul ödemedik." şeklinde cevap verdi.

Tutuksuz sanıklardan Şinasi Duran da devir sırasında herhangi bir para ödenmediğini, kendisine senet karşılığında hisse verildiğini belirtti.

Tutuksuz sanıklardan İlhan Öner ise başka bir örgüt kurumunun hileli devrinde rol aldığını kabul ederek, yaşananları şöyle anlattı:

"İlyas isimli kişi aracılığıyla benim bu yurdu almam gerektiği söylendi. Ben de bunu kabul etmeyeceğimi söyledim. Bir ay sonra burasını almam için beni zorladılar. Ben 30 bin lira gibi bir değer olacağını zannettim. 413 bin liralık satış gerçekleşti. Daha sonra burası 600 bin liraya satıldı. Kandırıldım ve kullanıldım. Pişmanım, adaletinize sığınıyorum."

Sanıkların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti verdiği ara kararda, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz yargılanan 8 sanığın ise tutuklanmasına karar verdi.

Duruşma, 11 Mayıs'a ertelendi.