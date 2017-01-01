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MUĞLA (AA) - Allgaeu-Orient Dostluk ve Barış Rallisi, Almanya'dan 7 Mayıs'ta 12. kez start alacak.

Rallinin Dalyan Koordinatörü Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rallinin dünya çapındaki uzun soluklu etkinliklerden olduğunu söyledi.

2005 yılından bu yana yapılan rallinin 11 bin kilometreyi kapsadığını belirten Yağmur, 20 ülkeden 113 takım, 500 katılımcı ve 200 aracın bulunduğu rallide otoyol ve GPS kullanılmadığının altını çizdi.

Rallide macera, eğlence ve sosyal buluşmanın bir arada olacağını dile getiren Yağmur, "Allgaeu-Orient Dostluk ve Barış Rallisi'nin amacı hız ve performans değil, macerayı yarışma heyecanıyla birleştirmek, bunu yaparken de hayır işleri yapmak ve yardım malzemelerinin nakliyesini sağlamaktır." diye konuştu.

Yağmur, ralliye katılacak yarışmacıların 18 Mayıs'ta Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde olacağını bildirdi.



