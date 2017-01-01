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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin dava

13 Nisan 2017 Perşembe, 22:21

SAKARYA (AA) - Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, elebaşı Fetullah Gülen ile örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'nda yapılan duruşmaya, 138 tutuklu sanık ile avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmada, tutuklu 8 sanık savunma yaptı.

Tutuklu sanık eski Kıdemli Başçavuş İsmail Şahin, emir üzerine valiliğe geldiklerini, bir süre beklediklerini ve daha sora vatandaşların toparlanmaya başladığını söyledi.

Şahin, TOMA'dan anons yapılması üzerine 15-20 vatandaşın kendisinin bulunduğu bölgeye gelmeye başladığını anlatarak, "Ne olduğunu anlayamamıştım. Valiliğe doğru koşarken açık araziye doğru tek tek 2-3 el ateş ettim. Korkuyordum, valilik binasına girdim. İkinci kata çıkarken merdivenlerde korku ve stresle elim tetiğe gitmiş olmalı, silahım bir el ateş aldı. Halk da gelmişti, onları sakinleştirmeye çalıştım." şeklinde konuştu.

Kalabalık bir grubun kendisine hücum ettiğini, yere düştüğünü, silahını göğsünde tuttuğunu, yüzü koyun yattığını ifade eden sanık Şahin, "Bu sırada silahım ateş almış. Avukatımın söylediğine göre kamera görüntülerinde bu husus kayıtlıymış. Bu atış tamamen benim iradem ve fiziki müdahalem dışında oldu." diye konuştu.

Silahını ve beylik tabancasını polise teslim ettiğini, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldüğünü anlatan Şahin, eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'u kast ederek, "Rütbe ve makam itibariyle her türlü şeye sahip olan Coşkun'un, ne karşılığında bu kadar insanın hayatını kararttığını ve kendi ailesinin de hayatını perişan ettiğini merak ediyorum." ifadesini kullandı.

Suçlamaları kabul etmediğini belirten Şahin, beraatini ve tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık eski astsubay Emre Aydın da valiliğe gittiklerini, eski Merkez Komutanı Albay Ahmet Üzer'in megafonla, "TSK yönetime el koydu, sıkıyönetim ilan edildi, binayı boşaltın." anonsu yaptığını dile getirerek, bunun üzerine yapılanın darbe uygulaması olduğunu öğrendiğini ileri sürdü.

Bir süre sonra TOMA'dan, "yaptığınız yanlış" anonsu yapıldığını aktaran Aydın, "Ahmet Üzer, 'Mukavemet eden olursa polis, asker, vatandaş kim olursa olsun ateş edin, vurun.' dedi. Bunu yapmam mümkün değildi, valilikten dışarıya çıktım. Valilik bahçesinde 1-2 el silah sesi geldi, arkamı dönüp baktım Ahmet Üzer ve yanında asker vardı. Ateş edenlerin bunlardan bir tanesi olduğunu tahmin ediyorum." dedi.

Tutuklu sanık astsubay Halil Çetin de hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Arabasında ele geçirilen "1 dolar"ın 2013 yılında gerçekleştirilen düğün töreninden kaldığını belirten sanık Çetin, "Düğün görüntülerimde şakacı kişiliğe sahip olan sağdıcımın düğün armağanı olarak bu '1 dolar'ı iğne ile yakama iliştirdiği görülmektedir. Avukatım bu görüntüleri mahkemenize verecektir." dedi.

Sanık Çetin, FETÖ ile hiçbir alakasının olmadığını, valilikte kanuna aykırı hiçbir eyleminin bulunmadığını iddia ederek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

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