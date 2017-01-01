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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"Ligde kalmaya çok yakınız"

13 Nisan 2017 Perşembe, 22:53
"Ligde kalmaya çok yakınız"

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Aytemiz Alanyaspor'un Portekizli orta saha oyuncusu Daniel Candeias, bu sene ligde kalmaya çok yakın olduklarını bildirdi.

Aytemiz Alanyaspor'un Benfica'dan bir yıllığına kiraladığı 29 yaşındaki Portekizli futbolcu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman öncesi yaptığı açıklamada, art arda aldıkları galibiyetlerin öneminin farkında olduklarını söyledi.

Her galibiyetten sonra öz güvenlerinin arttığını dile getiren Candeias, "Kulübün bu seneki hedefi olan ligde kalmaya çok yakınız. Umarım bundan sonra daha fazla puan toplayıp, ligi daha üst sıralarda bitiririz." dedi.

Alanyaspor'da kiralık olarak oynadığının hatırlatılması üzerine Candeias, devam edip etmeme kararını ligin sonunda vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada karşılıklı olarak anlaşması gereken üç farklı taraf var. Umarım mutlu sona herkes ulaşacak. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bugün burada çok iyi oynarsam belki Benfica'ya geri dönerim ya da Alanyaspor bonservisimi alır ve buranın oyuncusu olurum."

Öte yandan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic'in doğum günü, antrenman öncesi pasta kesilerek kutlandı.

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