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ANTALYA (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, ileriki günlerde Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Endonezya ve Kenya'ya Türk Ticaret Merkezleri açmayı planladıklarını bildirdi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) tarafından düzenlenen, "İhracatın Yıldızları 2016 Ödül Töreni" ile geçen yıl Antalya, Isparta ve Burdur'da 21 farklı kategoride ihracat yapan başarılı firmalar ödüllendirildi.

Akra Barut Otel'de düzenlenen ödül töreninde konuşan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Batı Akdeniz ihracatının son 10 yılda harikalar yarattığını, Isparta'nın ihracatının son 10 yılda 2 kat, Antalya'nın 3 kat, Burdur'un ise 4 kat arttığını söyledi. Bölgeden Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artışı gerçekleştiğini vurgulayan Büyükekşi, ihracata katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

İhracatçılara yeşil pasaport konusunu son 10 yıldır sürekli gündeme getirdiklerini kaydeden Büyükekşi, ihracatçıya yeşil pasaport hakkının artık yasalaştığını ve yaklaşık 14 bin ihracatçıya yeşil pasaport verileceğini bildirdi. Büyükekşi, "İnşallah yeşil pasaport ihracatçılarımızın dünyanın 4 bir tarafını vize problemi yaşamadan dolaşmalarını ve ihracatlarını daha fazla artırmalarını sağlayacak." diye konuştu.

İhracata verilen destekler hakkında bilgi veren Büyükekşi, geçen ay Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatçıya Türk Ticaret Merkezi konusunda bir destek daha verildiğini anımsattı. Büyükekşi, "İran'da 4 bin 500 metrekare büyüklüğünde bir Türk Ticaret Merkezi, Dubai'de, New York'ta, Chicago'da 4 ticaret merkezi açtık. İran'daki Türk Ticaret Merkezinde sadece 120, New York'ta 80'e yakın firma var. Önümüzdeki günlerde Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, Endonezya ve Kenya'ya da Türk Ticaret Merkezleri açmayı planlıyoruz." açıklamasında bulundu.

Türk Ticaret Merkezlerinin masraflarının hedef ülkelerde yüzde 75'e, diğer ülkelerde yüzde 60'a varan oranda desteklendiğini, firmaların sadece yüzde 25 katkıda bulunduğunu kaydeden Büyükekşi, bunun ihracatçılar için büyük imkan olduğunu vurguladı.

- 2017 ihracat hedefi 155 milyar dolar

İhracatta 2017 yılını atılım yılı ilan ettiklerini belirten TİM Başkanı Büyükekşi, ilk 3 ayda ihracatın yüzde 10 arttığını dile getirdi. Büyükekşi, "2017 hedefi 153 milyar dolarlık ihracat, biz bu rakamın da üzerinde 155 milyar dolarlık ihracatı hedefliyoruz." dedi.

Katma değeri yüksek ürün ihracatının önemini her platformda konuştuklarını ifade eden Büyükekşi, inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve marka konusuna çok önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

15 Temmuz hain darbe girişimiyle birlikte Türkiye'nin imajı konusunda yurt dışında olumsuz bir hava yayıldığını belirten Büyükekşi, bu algının düzeltilmesi için Ekonomi Bakanlığı öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TİM olarak birlikte önemli bir kampanya başlattıklarını kaydetti. Büyükekşi, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde yürütülen kampanyanın televizyonlarda, gazetelerde, sosyal ve dijital medyada başlatıldığını, 17 CEO'nun reklam filminde oynatıldığını söyledi.

Büyükekşi, "2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracat, dünyanın 10 büyük ekonomisi arasına girme hedeflerimiz var. Bunları yapabilmek için huzur, güven ve istikrar çok önemli. Bundan sonraki adımlarımızı bu şekilde atmamız çok önemli." diye konuştu.

- BAİB Başkanı Satıcı

BAİB Başkanı Mustafa Satıcı da 2016 yılında Batı Akdeniz'den yaklaşık 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, 2017 yılının ilk 3 ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 21 arttığını dile getirdi.

Çin, Almanya, İran, Ukrayna ve ABD başta olmak üzere bölgeden 151 ülkeye ihracat yapıldığını belirten Satıcı, ihracatta en önemli sektörlerden birinin yaş meyve ve sebze sektörü olduğunu, Rusya ile yaşanan krizden bu sektörün ciddi şekilde etkilendiğini söyledi.

Rusya pazarının yarattığı açığı diğer pazarlara ağırlık vererek kapatmaya çalıştıklarını anlatan Satıcı, "Rusya tek başına ihracatın yüzde 45'ini yaptığımız bir ülkeydi. Buna rağmen geçen yılı yüzde 7 kayıpla bitirdik. Rusya'ya gönderemediğimiz ürünleri diğer ülkelere gönderdik. Rusya sorunun aşılması noktasında çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Umuyorum bu sorunu aşacağız. Çünkü her iki ülke için çok önemli. Rusya Federasyonu'na Türkiye'den daha kaliteli, daha uygun fiyata ve daha taze ürün tedarik edebilecek ikinci bir ülke yok." ifadelerini kullandı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da Batı Akdeniz'in ihracatında son 14 yılda ciddi artışlar meydana geldiğini, fakat 1,4 milyar dolarlık ihracatın da bölgenin potansiyelini yansıtmadığını, daha alınacak çok yol olduğunu dile getirdi. Karaloğlu, "İnşallah iş dünyamız çalışmaya biz de kamu olarak onların sorunlarını çözmeye devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından 2016 yılında BAİB üzerinden en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 üyeye, yaş meyve ve sebze sektöründe ilk 10 firmaya, diğer 20 sektörde de en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 3 üyeye plaketleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve diğer katılımcılar tarafından verildi.