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Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

13 Nisan 2017 Perşembe, 23:27
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:

KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstikrarlı hükümetler varsa emin olun yatırımlar yapılıyor. Sanayici, iş adamı yatırım yapıyor. Yurt dışından sıcak para geliyor, sıcak para akıyor. O zaman pasta genişliyor. Genişleyince hepimize iş alanları çıkıyor." dedi.

Kayseri'deki Doğu ve Güneydoğulu iş adamlarıyla bir düğün salonunda buluşan Özhaseki, Anadolu'nun en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve son yüzyılda da ne kadar daralan, bunalan millet varsa, bu coğrafyaya geldiğini belirtti.

Özhaseki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da yaşananlara değinerek, "Batı aleminde özellikle bize karşı düşmanlık besleyen ülkelerin hepsi dişlerini açıkça gösterdi. İçerideki fitne ocaklarını ayaklandırdılar. Kendileri de düşmanlıklarını aşikar ettiler. Eskiden saklı yaparlardı, şimdi aşikar yapıyorlar. " diye konuştu.

"İçerideki fitne ocaklarından kimi kastediyorum? Birincisi PKK'yı kastediyorum." diyen Bakan Özhaseki, konuşmasına şöyle devam etti:

"Güya Kürt halkının oradaki haklarını savunma adına bir hak arama mücadelesi gibi çakılan bir ortamda bir müddet sonra asla öyle bir şey olmadığı ortaya çıktı. AK Parti döneminde Doğu ve Güneydoğu'ya yatırımlar yapıldı. Emin olun gittiğimde havaalanlarına imreniyorum, bizim Kayseri'den daha lüks. Sonra oradaki insanların birtakım sıkıntıları vardı. İsim koyamazlardı, dillerini konuşamazlardı, türkülerini söyleyemezlerdi, sıkı yönetimlerde hapishanelerde işkenceler vardı. Bitti hepsi, hepsi serbest. Oradan bir kardeşimiz seçimle Ankara'ya geliyor bakan, başbakan yardımcısı, başbakan, reisi cumhur oluyor. Peki, bundan sonra eli silahlı dağlarda gezip, askere polise kurşun sıkıp, sivil insanları öldürüp, terör estirmenin ne manası var. Ele silah alınırsa, hiç kimse buna müsaade etmez. Güneydoğu'da da olan bu. Allah'a şükür bitti o bela."

Teklif ettikleri sistemin istikrar getireceğini de savunan Özhaseki, "İstikrar olursa ekonomi düzlüğe çıkar. İstikrar sihirli bir sözcüktür. İstikrarlı hükümetler varsa emin olun yatırımlar yapılıyor. Sanayici, iş adamı yatırım yapıyor. Yurt dışından sıcak para geliyor, sıcak para akıyor. O zaman pasta genişliyor. Genişleyince hepimize iş alanları çıkıyor. İş çıkınca herkesin evine giren aş, ekmek artıyor. Eğer alan daralırsa yatırım yapılmazsa, küçülme olursa emin olun sofralarımızda ki ekmek azalır. O yüzden şimdi bizim teklif ettiğimiz sistem istikrar getirecek sistem." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki, Türkiye'nin büyüdüğü dönemlere dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Geriye doğru baktığımızda Türkiye'nin büyüdüğü 3 önemli dönem var. Birincisi, Menderes dönemi, 1950 ve 1960 arası. Çalışmış gayret etmiş. Büyüme hızı Avrupa Birliği ortalamasının tam 2 misli, 4,6. İkincisi Özal dönemi, büyüme hızı Avrupa Birliği üyelerinin tam 2 misli. Üçüncüsü de AK Parti dönemi yine bizim büyüme hızımız Avrupa Birliği ülkelerinin tam iki misli. Geçen sene bile, FETÖ'cülerle harp olduğu, yurt dışında İŞİD'cilerin canına okuduğumuz ve PKK ile büyük bir savaş verdiğimiz halde bile büyüme hızımız Avrupa Birliği ülkelerinin tam iki misli, 2,9'du. Demek ki istikrarlı hükümetler olursa büyük projeler yapılıyor."

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