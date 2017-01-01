14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GÜNCELLEME - Tekirdağ'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

13 Nisan 2017 Perşembe, 23:27

TUTUKLAMA KARARI EKLENDİ

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ merkezli 15 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem" askeri yapılanmasına düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 19'u daha tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube'sindeki işlemleri tamamlanarak sabah saatlerinde sevk edilen 8 şüphelinin ardından 14 zanlı daha adliyeye getirildi.

Savcılık sorguları ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, soruşturma kapsamında örgütün sözde asker imamı olarak aranan şüpheli Y.P. Kayseri'de yakalandı. Kayseri Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ikametinin bulunduğu mahalledeki başka bir evde yakalanan şüphelinin, tanınmamak için gözlük ve şapka taktığı öğrenildi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Y.P, Tekirdağ'a getirilmek üzere yola çıkarıldı.

Öte yandan, "il abisi” oldukları tespit edilen 4'ü tutuklu 7 şüphelinin ifadeleri sonrası askeri yapılanmanın çözüldüğü öğrenildi.

- Başsavcılık 5 ay titizlikle çalıştı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 5 aydır yürütülen çalışmalar sonucu, FETÖ'nün örgüt üyeleri arasında kullandığı farklı haberleşme yöntemlerinin deşifre edildiği belirtildi. Operasyonların sürdüğü ve gözaltı sayısının artacağı kaydedildi.

Operasyonun sürmesi nedeniyle örgütün haberleşme yöntemleriyle ilgili henüz bir bilgilendirme yapılmadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında rütbeli askerlerin de bulunduğu 87 kişi gözaltına alınmıştı.

Bu arada, soruşturma kapsamında bugüne kadar 55 kişi tutuklandı, 18 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER
&quot;Her bir hücre aynımızı ortaya çıkarabilir&quot;
YEREL

"HER BİR HÜCRE AYNIMIZI ORTAYA ÇIKARABİLİR"
Tekirdağ'da FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

TEKİRDAĞ'DA FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Büyükelçiden &quot;Büyükelçi Nasıl Olunur?&quot; söyleşisi
YEREL

BÜYÜKELÇİDEN "BÜYÜKELÇİ NASIL OLUNUR?" SÖYLEŞİSİ
Gönüllü 23 kursiyere 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' belgesi verildi
YEREL

GÖNÜLLÜ 23 KURSİYERE 'YEREL HAYVAN KORUMA GÖREVLİSİ' BELGESİ VERİLDİ
172 yıla özel badem ezmesi
YEREL

172 YILA ÖZEL BADEM EZMESİ
'6. Gazeteci Gözüyle Fotoğraf' yarışması başvuruları başlıyor
YEREL

'6. GAZETECİ GÖZÜYLE FOTOĞRAF' YARIŞMASI BAŞVURULARI BAŞLIYOR
Trakya Birlik Spor Kulübü ilk aşamayı geçti
YEREL

TRAKYA BİRLİK SPOR KULÜBÜ İLK AŞAMAYI GEÇTİ
Sıkışan köpek yavrularını belediye ekipleri kurtardı
YEREL

SIKIŞAN KÖPEK YAVRULARINI BELEDİYE EKİPLERİ KURTARDI

100 çocuğu sünnet ettirdiler
YEREL

100 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRDİLER
Edirne'nin içme suyu ihtiyacı 2050 yılına kadar garanti altına alınıyor
YEREL

EDİRNE'NİN İÇME SUYU İHTİYACI 2050 YILINA KADAR GARANTİ ALTINA ALINIYOR
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON
Tekirdağ'daki fabrika yangını
YEREL

TEKİRDAĞ'DAKİ FABRİKA YANGINI
EN ÇOK OKUNANLAR
Arkeolojik kazıdan servet çıktı
YAŞAM

ARKEOLOGLARI ŞAŞKINA ÇEVİREN MEZAR!

 1
  • 2 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 3 Drogba yeni takımını resmen açıkladı!
  • 4 İbrahim Erkal'dan üzücü haber