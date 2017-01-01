Halk oylamasına doğru

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KARABÜK (AA) - Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, halk oylamasına ilişkin, "Avrupa'da 'hayır' pankartlarıyla yürüyüş yapan terör örgütlerine destek veren bazı ülkelerin yöneticilerini üzeceğiz. Kandil'den çağrı üstüne çağrı yapan terör örgütünün ele başlarını üzeceğiz. Sandıktan 'hayır' çıksın diye temennide bulunan Pensilvanya'daki zatı, mensuplarını üzeceğiz." dedi.

AK Parti, MHP ve BBP Karabük il başkanlıkları tarafından 100. Yıl Mahallesi'nde "evet" yürüyüşü düzenlendi.

Mehter takımı eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşe, Şahin, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Belediye Başkanı Rafet Vergili, eski AK Parti Karabük Milletvekili Osman Kahveci, AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar, MHP İl Başkanı Adem Kar ve BBP İl Başkanı Mustafa Kara ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından gerçekleştirilen "Açık Hava Toplantısı"nda konuşan Şahin, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliğine en çok gençlerin sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Şahin, 1970'li yıllarda üniversite öğrencisiyken yaşanan siyasi ve ekonomik krizlere değinerek, şöyle konuştu:

"Bizim yaşadıklarımızı size yaşatmamak için böyle bir anayasa değişikliğini önünüze getirdik. Sizin geleceğinizin teminatı 'evet'dedir. En fazla bu anayasa değişikliğine gençlerimiz sahip çıkmalıdır. Sadece kendiniz için değil yakınlarınız, akrabalarınız, komşularınız için pazar günü sandık başına gittiğinizde, Türkiye'deki bu yeni değişimi ve dönüşümünü birlikte sağlayacağız. Karabük, 'evet' oylarının, 'hayır' oylarını katladığı bir ilimiz olacak. İnşallah Türkiye'de, bazılarını üzeceğiz. Avrupa'da 'hayır' pankartlarıyla yürüyüş yapan terör örgütlerine destek veren bazı ülkelerin yöneticilerini üzeceğiz. Kandil'den çağrı üstüne çağrı yapan terör örgütünün elebaşlarını üzeceğiz. Sandıktan 'hayır' çıksın diye temennide bulunan Pensilvanya'daki zatı, mensuplarını üzeceğiz."

BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç da konuşmasında, anaya değişikliğini her yönüyle incelediklerini ve ona göre karar verdiklerini belirtti.

Anayasa değişikliğiyle yaşanacak kazanımları anlatan Tunç, konunun siyasi olmadığını ifade ederek, ülkenin geleceği için sandığa giderek destek vereceklerini kaydetti.

Millet, memleket, vatan, bayrak, Allah için iyi olan her şeyin yanında olduklarını vurgulayan Tunç, "Doğru kimden gelirse gelsin destek verdik. Yanlış kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın onunda karşısında olduk." diye konuştu.

Daha sonra söz alan AK Parti, MHP ve BBP il başkanları da konuşmalarında, birlik ve ve beraberlik mesajları verdi.

Kent merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Şahin, daha sonra Karabük Demir Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) önünde ve Beşbin Evler Mahallesi'nde düzenlenen mitingde halka seslendi.