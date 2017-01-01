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Bursa'da BBDSO ve KKTC CSO konseri

14 Nisan 2017 Cuma, 01:21

BURSA (AA) - Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından (KKTC CSO) gelen 20 kişilik ekiple konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konseri, KKTC CSO şefi Ali Hoca yönetti.

Etkinliğin ilk bölümünde Ali Hoca'nın "Kıbrıs Süiti" adlı eseri ile piyano sanatçısı Hande Dalkılıç tarafından Ulvi Cemal Erkin'in ünlü Fransız piyanist Alfred Cortot'un önerisiyle bestelediği ve eşi Ferhunde Erkin'e ithaf ettiği piyano konçertosu seslendirildi.

BBDSO ve KKTC CSO sanatçıları konserin ikinci bölümünde ise Beethoven'ın 3. senfonisinden iki yıl sonra bestelediği 4. senfonisini yorumladı.

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