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Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında yangın

14 Nisan 2017 Cuma, 02:54

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir yağ fabrikasında çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 48 yıllık yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri söz konusu tesise girişlere izin vermiyor.

Yangın nedeniyle bir kişinin yaralandığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

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