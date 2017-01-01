GÜNCELLEME 2 - Afyonkarahisar'da yağ fabrikasında yangın

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan yağ fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde 3. Sokak'ta bulunan 48 yıllık yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden görevliler sevk edildi.

Alevlerin yükseldiği ilk dakikalarda yaralandığı belirtilen fabrika işçileri Yusuf Kalaycı ve Sedat Taşar, sağlık görevlileri tarafından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.



Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünün yanı sıra çevre belediyelerden gelen destek ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.