14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükanneler maaşlarını almaya başladı

14 Nisan 2017 Cuma, 10:08
Büyükanneler maaşlarını almaya başladı


TEKİRDAĞ (AA) - Torununa bakan büyükannelere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilecek maaşların ödenmesine başlandı.

Projenin pilot illerinden Tekirdağ’da da gelin veya kızları çalıştığı için torununa bakan büyükanneler, maaşlarını almak üzere PTT şubelerine geldi.

İşlemlerini tamamlayan büyükannelere 425 lira ödendi.

Tekirdağ'da 460 büyükanne, torununa bakması nedeniyle maaş almaya hak kazandı. Tekirdağ için ayrılan 500 kontenjandan geri kalan 40 kontenjan için ise 28 Nisan'a kadar başvurular alınacak.

-"Allah devletimizden razı olsun"

Maaşını çekmeye PTT'ye gelen Aynur Pulat (46), AA muhabirine başvuru ve maaş bağlanma süreçlerinin çok kolay olduğunu söyledi.

Torununa baktığı için devletin verdiği maaşı yine torununa harcayacağını ifade eden Pulat, "Allah devletimizden razı olsun, verdiği destekten memnunum. Hem torunuma bakıyorum, hem para alıyorum." dedi.

Leyla Batı (44) ilk maaşını çekmenin sevincini yaşadığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.



İLGİLİ HABERLER
Aracını sanat atölyesine dönüştürdü
YEREL

ARACINI SANAT ATÖLYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜ
Camı kırarak içeri dalan hırsızlar alarm çalınca kaçtı
YEREL

CAMI KIRARAK İÇERİ DALAN HIRSIZLAR ALARM ÇALINCA KAÇTI
3 buçuk ayda 14 bin kişi başvurdu
YEREL

3 BUÇUK AYDA 14 BİN KİŞİ BAŞVURDU
Sosyal medyada terör propagandası
YEREL

SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI
Başkan Eşkinat Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi Uygulama Anaokulu öğrencilerini ağırladı
YEREL

BAŞKAN EŞKİNAT ZÜBEYDE HANIM KIZ MESLEK LİSESİ UYGULAMA ANAOKULU ÖĞRENCİLERİNİ AĞIRLADI
Tekirdağ'daki fabrika yangını
YEREL

TEKİRDAĞ'DAKİ FABRİKA YANGINI
Marmaraereğlisi Belediyesi'nin yol bakım ve onarım çalışmaları
YEREL

MARMARAEREĞLİSİ BELEDİYESİ'NİN YOL BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına inceleme
GÜNDEM

TSK'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ASKERİ TÖRENLE KARŞILANMASINA İNCELEME

 1
  • 2 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 3 Tarihi değiştiren 100 efsane otomobil!
  • 4 Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!