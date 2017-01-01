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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Vali Çınar, operasyon bölgesini inceledi

14 Nisan 2017 Cuma, 10:19

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların sürdürüldüğü alanlarda incelemelerde bulundu.

Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Fuat Güney, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Gezer ve Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Hizan ilçesine giden Vali Çınar'ı, Kaymakam Bülent Hamitoğlu karşıladı.

Kaymakamlıkta asayiş toplantısı yapan Vali Çınar, ardından İlçe Jandarma Komutanlığına geçti.

Çınar, helikopterle, ilçenin kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yürütüldüğü alanları havadan inceledi.

Daha sonra askerlere moral ziyaretinde bulunan Çınar, bölgede yürütülen operasyonlar hakkında komutanlardan bilgi aldı.

Bitlis Jandarma Komutanlığı ve Tatvan Komando Tugay Komutanlığına bağlı birlikler, kırsal alanları didik didik arayarak terör örgütüne yönelik operasyonlarını sürdürüyor.


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