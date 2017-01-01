14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

14 Nisan 2017 Cuma, 10:43
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:

MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasıyla ilgili, "Gerçekten bir 'evet' bu milletin kaderini değiştirebilir veya bu milleti, aynı zilleti yaşamaya devam etmesi noktasında irade ortaya koyabilir." dedi.

Birlik Vakfı Malatya Şubesi üyeleriyle otelde bir araya gelen Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir yol ayrımına girdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin istikametini, yönünü belirleme noktasında milletin mi yoksa vesayet odaklarının mı iradesinin hakim olacağının kararının verileceğini anlatan Tüfenkci, bunu Birlik Vakfı üyelerinin çok iyi bildiğini ve milletin kazanması için çalıştıklarını bildirdi.

Tüfenkci, geçmişte milletin çektikleri çileleri çocukların, gençlerin çekmemesi için enflasyonları, faizleri, IMF basıklarını, kumpasları, darbeleri yaşamamaları için 16 Nisan'da 'evet' diyeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu 'evet'in güçlü ve anlamlı olması önemli. Bir 'evet'in bu ülkenin kaderini değiştireceği bilinci içerisinde herkes bu anlamda 16 Nisan'da eşine dostuna oyunu kullanıp kullanmadığını da sorarak, kullanmamışsa sandığa yönlendirerek bir oyun önemine dikkat çekmek lazım. Gerçekten bir 'evet' bu milletin kaderini değiştirebilir veya bu milleti, aynı zilleti yaşamaya devam etmesi noktasında irade ortaya koyabilir."

Türkiye olarak dünyayla rekabet etmek, insanların işini büyütmek, insan haklarını, demokrasiyi büyütmek istediklerine işaret eden Tüfenkci, 80 milyon nüfusuyla Türkiye'nin bir ve beraber olarak kalkınması hedeflediklerini belirtti.

Bakan Tüfenkci, 16 Nisan'da yeni Türkiye'nin inşasının temelini atacaklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Daha fazla özgürlüklerin, demokrasinin, refahın olduğu bir ülkeyi oluşturmak 80 milyonu kalkındırmak, işsizimize iş, aş bulmak bizlerin, sizlerin önemli görevleri arasında. Bu noktada 16 Nisan bir dönüm noktası olacak. Baktığımız zaman Türkiye'nin 15 yılda AK Parti iktidarına yakalamış olduğu büyüme ivmesini biz Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte 5 yıl içerisinde yakalamayı hedefliyoruz."


İLGİLİ HABERLER
Meteorolojik uyarı
YEREL

METEOROLOJİK UYARI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci Malatya'da
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ MALATYA'DA
Ege Millioğulları Özel Sporcular Türkiye Yüzme Şampiyonasında 3 altın kazandı
YEREL

EGE MİLLİOĞULLARI ÖZEL SPORCULAR TÜRKİYE YÜZME ŞAMPİYONASINDA 3 ALTIN KAZANDI
İl Başkanı Kiraz, Kılıçdaroğlu'nun mektubunu Müftü Çimen'e verdi
YEREL

İL BAŞKANI KİRAZ, KILIÇDAROĞLU'NUN MEKTUBUNU MÜFTÜ ÇİMEN'E VERDİ
Battalgazi'de asfaltlama çalışması devam ediyor
YEREL

BATTALGAZİ'DE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR
Evkur Yeni Malatyaspor şampiyonluğa inanıyor
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Esenlik 3 markası ile Tarım Fuarında
YEREL

ESENLİK 3 MARKASI İLE TARIM FUARINDA
Kuluncak'ta yön levhalama çalışmaları tamamlandı
YEREL

KULUNCAK'TA YÖN LEVHALAMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Malatya'da referandum için hazırlıklar tamamlandı
YEREL

MALATYA'DA REFERANDUM İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Bakan Tüfenkci MASKİ'nin yeni binasında incelemelerde bulundu
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ MASKİ'NİN YENİ BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Arguvan Belediyespor'da İnönü Üniversitesi maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL

ARGUVAN BELEDİYESPOR'DA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Büyükşehir Kickboks takımından büyük başarı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR KİCKBOKS TAKIMINDAN BÜYÜK BAŞARI
Çalık referandum çalışmalarını sürdürüyor
YEREL

ÇALIK REFERANDUM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:

Malatya'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

EN ÇOK OKUNANLAR
SON DAKİKA! Kılıçdaroğlu'nun askeri törenle karşılanmasına inceleme
GÜNDEM

TSK'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN ASKERİ TÖRENLE KARŞILANMASINA İNCELEME

 1
  • 2 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 3 Tarihi değiştiren 100 efsane otomobil!
  • 4 Lyon Başkanı Aulas'tan küstah sözler!