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AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, güçlü ve büyük Türkiye için anayasa değişikliğinin şart olduğunu belirterek, "O bakımdan hep birlikte 'evet' dememiz lazım." dedi.

Eroğlu, Sebzeciler Toptancı Halinde, esnafını ziyaret ederek, sohbet etti. Daha sonra Afyonkarahisar Otogarını da ziyaret eden Eroğlu, vatandaşlara ve otogar çalışanlarına karanfil dağıttı.

Burada bir basın mensubunun, hafta sonu yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağıyla iligili sorusu üzerine Eroğlu, havaların hep güzel olacağını bildirdi.

Pazar gününde de ülke genelinde güzel bir hava olacağını belirten Eroğlu, "Allah mübarek eylesin. Ülke için gerçekten bir dönüm noktası." ifadesini kullandı.

- "Bu parti seçimi değildir"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Eroğlu, şöyle dedi:

"Güçlü, büyük Türkiye için anayasa değişikliği şarttır. O bakımdan hep birlikte 'evet' dememiz lazım. Bu parti seçimi değildir. Milletimizin geleceğiyle alakalı bir tercihtir. Dolayısıyla tercihlerini 'evet'ten yana kullanırlarsa, Türkiye için büyük bir kalkınma, refah seviyesinin artması, ihracatın artması, işlerin hızlı yürümesi açısından çok önemlidir. Bu bakımdan vatandaşlarımıza samimi bir davette bulunuyorum. Hep birlikte gümbür, gümbür 'evet' diyelim."

Bakan Eroğlu, referandumda Afyonkarahisar ve Türkiye geneli için oy tahmini sorulması üzerine, "Tahminlerde bulunmuyorum ama 'evet' çıkacağı konusunda, aşağı yukarı 33 il, 154 ilçede program yaptım. Vatandaşlarla kucaklaştık. Neticede vatandaşlar durumu anlamış, 'evet' kullanacağı şeklinde kanaatim var. Memleket için bereketli olmasını diliyorum." yanıtını verdi.

Gazetecilerin, yurt genelinde yağışlı bir hava olduğunu, afet riski olan bölge olup olmadığıyla iligili sorusu üzerine Eroğlu, "Az önce Bingöl'de bir aşırı yağış durumu olmuş. Hatta Genel Başkan Yardımcımız Cevdet Yılmaz'la telefonla konuştum. Bir kaç tane köprü yıkılmış. Onları hemen yapacağız. Arkadaşlar zaten teyakkuzda." diye konuştu.