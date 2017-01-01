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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Aracını sanat atölyesine dönüştürdü

14 Nisan 2017 Cuma, 11:04

TEKİRDAĞ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tekirdağ'da yaşayan Mustafa Kaya, 19 yıl önce aldığı panelvan aracı atölyeye dönüştürerek, ağaçlara çeşitli şekiller verip yaptığı süs eşyalarıyla hem el sanatını geliştiriyor hem de geçimini sağlıyor.

Aracının 4 metrekarelik kasasında ağaçlardan süs eşyası yapmaya başlayan Kaya, el emeği çalışmalarını şehir şehir dolaşarak satıyor.

Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak başladığı ağaç işlemeciliğinde artık her türlü süs eşyasını yapabildiğini belirtti.

Maddi imkansızlık nedeniyle kendisine bir iş yeri açamadığını ifade eden Kaya, bu nedenle 19 yıl önce aracının kasasını atölyeye çevirdiğini anlattı.

Aracıyla köy köy dolaşıp, kurumuş, kullanılmayan ağaçları topladığını aktaran Kaya, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ağaçları topladıktan sonra onlara çeşitli şekiller vererek süs eşyasına dönüştürüyorum. İlk önce gece lambası yaptım daha sonra devamı geldi. Ağaçtan her türlü şeyi yapıyorum. Çocuklarımı yaptığım bu zanaat ile okutmaya çalışıyorum, bu işle geçimimi sağlıyorum. Sehpa, heykel, kukla, gece lambaları, saat, sandık ve aklınıza gelebilecek her türlü hediyelik eşyayı yapıyorum."

Kaya, işini severek yaptığını ve müşterilerinin el emeği ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Yaptığı süs eşyalarını şehir şehir dolaşarak satışa sunduğunu ifade eden Kaya, "Çanakkale, Kırklareli, İstanbul, Kastamonu, Edirne, Balıkesir gibi illeri dolaşıyorum. Şehir dışına çıktığım zaman arabanın içerisinde yatıyorum. Aracımın kasası 4 metrekare burada idare etmeye çalışıyorum. Ağaçları da bazen tavana koyuyorum." dedi.

Şimdiye kadar 10 bine yakın hediyelik eşya yaptığını vurgulayan Kaya, mesleğini ölene kadar devam ettireceğini söyledi.

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