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Judoda milli mesai

14 Nisan 2017 Cuma, 11:04


ANTALYA (AA) - Erkek ve Kadın Judo Milli Takımları, Antalya'daki Avrupa Şampiyonası hazırlık kamplarında çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın Milli Takım Antrenörü Muzaffer Uluçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 günlük kampın ilk etabının Antalya'da gerçekleştirildiğini, ikinci etabın ise pazar günü İstanbul'da başlayacağını belirtti.

Polonya'da 20-23 Nisan'da yapılacak Büyükler Avrupa Judo Şampiyonası'nın ardından, 12-22 Mayıs'ta Azerbaycan'da 4. İslami Dayanışma Oyunları'na katılacaklarını bildiren Uluçam, şöyle konuştu:

"Birinci etabı Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası hazırlık kampında 14 sporcumuz bulunuyor. Avrupa Şampiyonası'na 6, İslami Dayanışma Oyunları'na 7 sporcuyla katılacağız. Hedefimiz, inşallah ikisinde de ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve yüksek derecede madalyaları kazanmak. 2017 Antalya Grand Prix'de bir altın, bir bronz madalya aldık. Sporcularımız, olimpiyat için çok büyük puan kazandı. Asıl hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları."

Erkek Milli Takım Antrenörü Tufan Durmuş da Antalya'daki Avrupa Şampiyonası hazırlık kampının 30 sporcuyla sürdüğünü kaydetti. Durmuş, "Polonya'daki Avrupa Şampiyonası'na 9 sporcuyla, tam kadro katılacağız. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Milli takım sporcularından Gülkader Şentürk ise dördüncü sınıfta judo yapan arkadaşlarını kıskanıp başladığı bu sporu 12 yıldır yaptığını ve 2014'te Romanya'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu anlattı. Polonya'daki Büyükler Avrupa Şampiyonası'ndan daha iyi derecelerle dönmeyi hedeflediklerini ifade eden Şentürk, judonun zor ama güzel bir spor olduğunu vurguladı.

Sporculardan İrem Korkmaz, emeklerinin karşılığını madalyalarla alacaklarına inandığını dile getirerek, hemcinslerine judo sporuna yönelmelerini tavsiye etti.

Nazlıcan Özerler ise kampta son hazırlıkları yaptıklarına değindi. Anne ve babasının milli takım kampında tanıştığını anlatan Özerler, judonun kendileri için aile sporu olduğunu söyledi.

Büşra Katipoğlu, gençlerde Avrupa dereceleri olduğunu, büyüklerde de bunu gerçekleştirmek istediğine işaret etti. Polonya'ya o amaçla gideceğine dikkati çeken Katipoğlu, "Hem Avrupa Şampiyonası hem de İslami Dayanışma Oyunları'ndan en güzel sonuçlarla dönmek istiyorum Judoyu hemcinslerime tavsiye ederim. Herkes profesyonel boyutta yapmak zorunda değil, kendisini savunmak için de öğrenebilir. Çünkü sokakta, hayatımızda başımıza ne geleceğimizi kimse bilemiyor. Bir kadın her zaman kendini güçlü hissetmek zorunda." diye konuştu.

Şükran Bakacak da güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini, söz konusu organizasyonlardan madalyalarla dönmek istediklerini belirtti.

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