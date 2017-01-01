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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

14 Nisan 2017 Cuma, 11:31
Kavga ihbarına giden polise pasta sürprizi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, esnafın hazırladığı pasta sürpriziyle karşılaştı.

Bitlis'te gençlerden oluşan bir grup esnaf, Türk polis teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü dolayısıyla, polis ekiplerine sürpriz yapmak istedi.

Pasta alarak emniyete gitmeyi planlayan ancak bu kararlarından vazgeçen gençler, kentte görev yapan polislere asılsız kavga ihbarında bulundu.

Kent merkezindeki bir çay ocağında toplanan gençler, pastayı hazırladıktan sonra 155'i arayarak "Çarşıda kavga çıktı, çok sayıda yaralı var" diyerek ihbarda bulundu. Bunun üzerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Gençlerin olay yerinde kendileri için hazırladığı pastayı gören ekipler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kendilerine sürpriz yapan esnafa teşekkür eden polis ekipleri, ardından gençlerle pastayı keserek, çay içti.

Esnaf Ali Orhan Medeni, polislere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Devletimiz zor bir süreçten geçiyor. Devletimizin ve güvenlik güçlerimizin her zaman yanında olduğumuzu belirtmek amacıyla bu sürprizi yapmak istedik. Asılsız ihbarda bulunarak kavga çıktığını ve yaralıların olduğunu söyledik. Onlar da hemen geldi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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