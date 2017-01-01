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Bolu'da kamyonla otomobilin çarpışma anı kameraya yansıdı

14 Nisan 2017 Cuma, 11:33

BOLU (AA) - Bolu'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası anı, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Dün akşam saatlerinde D-100 karayoluda trafik ışıklarının bulunduğu Sanayi Kavşağında bir otomobille kamyonun çarpışma anı, çevredeki kameralarca kaydedildi.

Kayıtlarda, çarpışmanın ardından hurdaya dönen otomobilin metrelerce sürüklenmesi görülüyor.

Dün akşam saatlerinde, Sercan Arslan'ın (30) yönetimindeki 14 BP 166 plakalı kamyon ile Hüseyin Kurnaz'ın (48) idaresindeki 14 AC 431 plakalı otomobil, D-100 karayolunun Sanayi Kavşağında çarpışmıştı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan Kurnaz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmiş, kamyon sürücüsü Arslan da gözaltına alınmıştı.


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