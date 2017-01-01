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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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"Küresel ısınma caretta carettaları da etkiledi"

14 Nisan 2017 Cuma, 11:40
"Küresel ısınma caretta carettaları da etkiledi"

MUĞLA (AA) - Nesli tehlike altında olan caretta carettalar, çiftleşme dönemi için Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu sahiline gelmeye başladı.

Caretta carettalar, çiftleşme, yuvalama ve kuluçka dönemi olmak üzere, burada yaklaşık 5 ay geçirecek. İztuzu Plajı'na asılan tabelalarla, caretta carettaların yaşam döngüsü anlatılıyor ve vatandaşlar, kaplumbağaların zarar görmemesi için dikkatli olmaları konusunda uyarılıyor.

Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü, Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın caretta carettaları da etkilediğini söyledi.

Kaska, "Çiftleşme genelde mayıs ayının ilk haftasında olur. Küresel ısınma nedeniyle deniz suyu erken ısındı ve çiftleşme de erken başladı. Nisan sonu, mayıs başında ilk yuvaları bekliyoruz. Yarından itibaren ekiplerimiz plajı düzenli olarak kontrollere başlayacak." dedi.

Çiftleşmeden 15 gün sonra yumurtlamanın gerçekleşeceğini anlatan Kaska, caretta carettaların yuva yapmak için doğdukları kumsala geldiklerine işaret etti. 25 yıl önce burada yumurtadan çıkan yavruların artık birer yetişkin olduğunu belirten Kaska, "Takibimiz altında olanlar var. Burada yumurtadan çıkan ve geri dönen bir dişiye rastlayacağımızı tahmin ediyorum." diye konuştu.

- "Çocukların açtığı çukurlar, caretta carettaları öldürüyor"

DEKAMER Alan Sorumlusu Şenol Menzek de caretta carettaların yaklaşık 5 ay İztuzu Plajı'nda kalacağına işaret ederek, "Bu dönem içerisinde vatandaşlarımız daha dikkatli olmalı. Genelde balıkçı ağlarına takılma, tekne çarpması gibi faktörler caretta carettaların yaralanmasına yol açıyor." dedi.

Menzek, "Çocuklarımız kumsalda oyun oynarken kuleler yapıyor, çukurlar açıyor. Çukurlara düşen caretta carettalar ölebiliyor. Bunları bu süre zarfında açmamaları, plajda yürürken de daha dikkatli olmaları gerekiyor." diye konuştu.

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