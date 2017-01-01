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Hokeyde, 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları

14 Nisan 2017 Cuma, 11:43
Hokeyde, 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası hazırlıkları


OSMANİYE (AA) - 16 Yaş Altı Hokey Milli Takımı, temmuzda Polonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Osmaniye'de sürdürüyor.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün hokey sahasında kamp çalışmaları devam eden milli takımda sporcular taktik ağırlıklı çalışıyor.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki takımlardan seçilerek kampa çağrılan sporcular, şampiyonadan başarıyla dönmeyi hedefliyor.

Türk Milli Takımı Başantrenörü Mehmet Özkan, yaptığı açıklamada, salı günü başlayan kampın yarın sona ereceğini söyledi.

Kampa 28 sporcunun katıldığını dile getiren Özkan, "Bu yaptığımız ikinci kamp. İlerleyen tarihlerde bir kampımız daha olacak. Temmuz ayında Polonya'da yapılacak şampiyonaya erkek ve kız takımımızla katılacağız. Çalışmalarımız çok iyi geçiyor. Saha ve hava koşulları tam istediğimiz gibi." diye konuştu.

Özkan, milli takımların birçok başarıya imza attığını aktararak "Şu an ilk hedefimiz temmuz ayında yapılacak şampiyona. Milli takım olarak asıl hedefimiz ise seneye yapılacak Gençlik Olimpiyatları'na katılabilmek. Bütün çalışmalarımız buna yönelik. İllerimizde yeni tesisler kurulmakta. Yavaş yavaş farklı şehirlerde yeni sporcuları bünyemize katıyoruz. Hokey yakında Türkiye'de ses getiren bir branş olacak." ifadelerini kullandı.

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