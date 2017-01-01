Marmarabirlik havuzdan ürün alımına başlıyor

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BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik), artan tüketici talebini karşılamak amacıyla 17 Nisan'dan itibaren üretici havuzundan peşin ödemeli zeytin alımına başlayacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yazılı açıklamasında, yeni pazar hedeflerine ulaşabilmek amacıyla havuzdan olgunlaşmış ürün almaya başlayacaklarını belirtti.

Asa, bu sezon kampanya kapsamında, 31 bin 500 ton ürün alındığını anımsatarak, bölgede sofralık zeytin rekoltesinin 80-90 bin ton olarak öngörülmesine rağmen, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) tarafından 140 bin ton olarak açıklanan tahmini rekoltenin sektörü yanılttığını ifade etti.

Marmarabirlik'in 37 bin tonlara ulaşan satış rakamlarının sürdürülebilir olması için alınan ürün miktarının her yıl artırılması gerektiğini vurgulayan Asa, şöyle devam etti:

"Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün eylem planı çerçevesinde, 2023'te 50 bin ton ürün satışı yapmayı hedeflemekteyiz. Marmarabirlik'in hedeflerine ulaşması için her yıl daha fazla ürün alınması gerekir. Dolayısıyla Marmarabirlik'in satışlarının artması, pazarın büyümesi ve ürün arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretici havuzundan peşin ödemeli ürün alımına başlanacaktır. Havuzdan ürün alımları kapsamında en az 3 bin ton ürün almayı planlıyoruz."

- "Her kalibreden ürün alımı yapılacak"



Asa, Marmarabirlik'in 2016'da 6 bin 100 ton ihracat rakamına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ürün alım miktarımızı artırarak, yeni pazarlara ulaşmayı, ihracatın yarattığı ürün talebini karşılamayı ve ikinci markamız MB için ürün temin etmeyi amaçlıyoruz. Rafa girmek zor, rafta kalabilmek daha da zordur. Marmarabirlik, ürün alım miktarını artırdıkça satış rakamlarında yakaladığımız artış da süreklilik kazanacaktır. Havuzdan ürün alımına tüm kooperatif bölgelerinde 17 Nisan pazartesi gününden itibaren başlanacak. Her kalibreden ürün alımı yapılacak. Ürün alımı konusunda bilgi almak ve ürününü Marmarabirlik'e satmak isteyen üreticiler, ürün numunesiyle birlikte bağlı oldukları kooperatife müracaat edebilir. Marmarabirlik'in kalite standartlarına uygun ürünler alınacak olup, zeytinin genel yapısına göre piyasa koşullarında fiyatlandırma yapılacak. Üreticilerimize alınacak ürünlerin bedelleri peşin ödenecek."