14 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:

14 Nisan 2017 Cuma, 12:08

DÜZCE (AA) - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, eyalet sistemi iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey olamaz. Referanduma üç gün kala muhalefetin kafaları bulandırma, karıştırma söylemi. Geçen de yine 'kontrollü darbe' söylemlerinde bulundular. Aslı astarı olmayan şeyler. Bunlar seçim öncesinde ortaya atılan balonlardır." dedi.

Düzce'de Çilimli İlçe Kütüphanesinde muhtarlarla düzenlenen kahvaltıya katılan Özlü, burada yaptığı konuşmada halk oylamasına az bir süre kaldığını anımsattı.

Mevcut hükümet etme sisteminde bir inovasyon yapmak istediklerini belirten Özlü, "Güçlü Türkiye'ye bölgenin de Türkiye'nin de bütün Orta Doğu'nun da ihtiyacı var. Güçlü Türkiye'ye gitmenin yolu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçmesidir. Bu sistemi çok önemsiyoruz. Bu sistemin Türkiye'ye sıçrama yaptıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, son günlerde anayasa değişikliğinin eyalet sistemini içermesine yönelik çıkan söylemleri sorması üzerine Bakan Özlü, şunları kaydetti:

"Çok saçma sapan bir değerlendirme. Üniter devlet yapısı cumhuriyetin temel değerlerindendir. Anayasanın da başlangıç maddelerine bakarsanız, orada devletin yapısı tarif ediliyor. Böyle bir şey deli saçması, böyle bir şey olamaz. Referanduma üç gün kala muhalefetin kafaları bulandırma, karıştırma söylemi. Geçen de yine 'kontrollü darbe' söylemlerinde bulundular. Aslı astarı olmayan şeyler. Bunlar seçim öncesinde ortaya atılan balonlardır. Türkiye'de muhalefetin sesi çok çıkıyor ama fikirleri çıkmıyor. Muhalefetin sesiyle fikirleri birbirleriyle mütenasip değil. Biz sesini yükselten bir muhalefet değil, fikirlerini yükselten bir muhalefet bekliyoruz ki istifade edelim. Maalesef muhalefet tembel, çalışmıyor ve böyle polemiklerle Düzce'de çay çorba parasıyla muhalefet yapıyorlar. Çok yazık, böyle bir şey olamaz, üniter devlet yapısı cumhuriyetin temel değerlerindendir, anayasanın başlangıç metninde vardır. Saçma sapan bir söylem inanmayın."

Özlü, açıklamanın ardından ilçe esnafını ziyaret etti.

İLGİLİ HABERLER
Başkan Yemenici CHP'yi ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ CHP'Yİ ZİYARET ETTİ
Kestane Ağacının aşılama yöntemleri anlatıldı
YEREL

KESTANE AĞACININ AŞILAMA YÖNTEMLERİ ANLATILDI
Düzce Üniversitesi öğrencilerinden emniyet görevlilerine ziyaret
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNDEN EMNİYET GÖREVLİLERİNE ZİYARET
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
YEREL

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ÖZLÜ:

Vali Dağlı, AFAD'ın deprem simülasyon tırını inceledi
YEREL

VALİ DAĞLI, AFAD'IN DEPREM SİMÜLASYON TIRINI İNCELEDİ
Başkan Yiğit engellilerin elinden tutuyor
YEREL

BAŞKAN YİĞİT ENGELLİLERİN ELİNDEN TUTUYOR
Başkan Keleş &quot;Düzce evet diyecek&quot;
YEREL

BAŞKAN KELEŞ "DÜZCE EVET DİYECEK"
Başkan Keleş'ten hastalara geçmiş olsun ziyareti
YEREL

BAŞKAN KELEŞ'TEN HASTALARA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ
İçme suyu ana şebekesi bakıma alındı
YEREL

İÇME SUYU ANA ŞEBEKESİ BAKIMA ALINDI
Başkanı Yemenici'ye Kutlu Doğum Haftası daveti
YEREL

BAŞKANI YEMENİCİ'YE KUTLU DOĞUM HAFTASI DAVETİ
Düzce'de 261 bin 702 seçmen 857 sandıkta oy kullanacak
YEREL

DÜZCE'DE 261 BİN 702 SEÇMEN 857 SANDIKTA OY KULLANACAK
Sağlık Müdürlüğü referandumda engelleri kaldırıyor
YEREL

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ REFERANDUMDA ENGELLERİ KALDIRIYOR
Düzce Üniversitesi öğrencilerine bronz cankurtaranlık kursu düzenledi
YEREL

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE BRONZ CANKURTARANLIK KURSU DÜZENLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Lyon Başkanı Aulas'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
FUTBOL

LYON BAŞKANI AULAS'TAN KÜSTAH SÖZLER!

 1
  • 2 İbrahim Erkal'dan üzücü haber! Ünlü sanatçının eşi de fenalaştı...
  • 3 Sırrını ortaya çıkardı!
  • 4 Hırsız korkusu bunu da yaptırdı!